В Москве проходит Марш памяти Бориса Немцова ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова. В акции, по последним данным "Белого счетчика", участвуют около 15 тысяч человек. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Перед началом марша Немцова неизвестный облил зеленкой председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова. Кроме этого, был задержан член движения "Солидарность" Константин Ершов. Как сообщает "ОВД-Инфо", это произошло после того, как к активисту подошли сторонники так называемого "Национально-освободительного движения" (НОД). Организаторы марша сообщают, что перед началом шествия были изъяты несколько плакатов, а также украинские флаги.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции в памяти оппозиционного политика сегодня проходят во многих городах России, а также за рубежом.

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