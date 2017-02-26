В крупных городах Белоруссии прошли протесты против "налога на тунеядцев"

В Белоруссии в воскресенье продолжились начавшиеся в январе так называемые "марши недармоедов" – против указа президента Александра Лукашенко о ежегодном одноразовом взносе в казну государства суммы примерно в 200 евро. Эти средства должны вносить все граждане, которые не работают более 180 дней в году. Власти называют таких людей "дармоедами" или "тунеядцами".

В воскресенье акции недовольных горожан прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске. В каждом из этих городов, как сообщают белорусские СМИ, на улицы вышло от нескольких сот до одной тысячи человек. Протестующие требовали отменить президентский декрет. Срок уплаты налога истёк 20 февраля 2017 года, информирует "Интерфакс".