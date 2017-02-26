В Уфе прошли траурные акции в память о Борисе Немцове

В столице Башкирии прошли траурные акции в память о российском оппозиционном политике Борисе Немцове. Организатором одного из мероприятий, прошедшего у памятника жертвам политических репрессий, выступило Башкирское региональное отделение партии "Яблоко". К акции присоединились активисты гражданских организаций республики.

– Рано или поздно такие люди займут свое законное место в истории России, – сказал, открывая собрание, представитель партии "Яблоко" Эдуард Поляков. – О них будут рассказывать в школах. Сейчас, когда над страной стоит какой-то морок, вся надежда на то, что в один прекрасный день наши люди откроют глаза, выйдут на улицы и скажут всем негодяям во власти – уходите, ваше время прошло! Такую эпоху приближал всей своей деятельностью Борис Немцов, и мы всегда будем его за это помнить.

Двумя часами позже у этого же памятника на свою акцию собрались непартийные уфимские активисты, которые возложили к памятнику цветы и почтили память Бориса Немцова минутой молчания.

Борис Немцов не раз посещал Уфу за время своей политической деятельности. В последний раз он был в столице Башкирии в октябре 2008 года. На проходившей тогда конференции демократических сил республики он вместе с другим политиком, Владимиром Миловым представил проект программы действий объединенной демократической оппозиции "300 шагов к свободе".