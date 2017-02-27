В Лос-Анджелесе вручили награды Американской киноакадемии

В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии – премии "Оскар". Фильмом года признан "Лунный свет" Барри Дженкинса. Картина также получила награды в номинациях "лучший актер второго плана" и "лучший адаптированный сценарий".

Киномюзикл "Ла-Ла-Лэнд", который ведущий церемонии поначалу ошибочно назвал фильмом года, завоевал шесть золотых статуэток. Его создатель Дэмьен Шазелл получил "Оскар" за лучшую режиссуру, став самым молодым из тех, кому досталась награда в этой номинации. Эмма Стоун, сыгравшая в "Ла-Ла-Лэнде" начинающую актрису, удостоилась награды за лучшую женскую роль.

"Оскар" за лучший оригинальный сценарий получила драма Кеннета Лонергана "Манчестер у моря", а исполнитель главной роли Кейси Аффлек стал обладателем награды за лучшую мужскую роль.

В номинации "лучший полнометражный анимационный фильм" победил диснеевский "Зверополис", а лучшей документальной лентой жюри объявило фильм "О. Джей. Сделано в Америке".

Лучшим иностранным фильмом признан "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади, который не приехал на вручение "Оскара". Он объяснил свое решение неприятием миграционной политики президента США Дональда Трампа.

Награду за лучший короткометражный документальный фильм получила лента "Белые каски" о работе одноименной волонтерской организации в Сирии. Ее авторы Орландо фон Айнсидель и Джоэнна Натасегара, выступая на церемонии, призвали как можно скорее прекратить вооруженный конфликт. Ранее власти США отказались пустить в страну сирийского кинооператора Халеда Хатиба, участвовавшего в работе над этим фильмом.