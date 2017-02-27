В Филадельфии неизвестные осквернили еврейское кладбище, уничтожив или перевернув не менее ста надгробий, передает Associated Press со ссылкой на полицию города. Там рассказали, что о разрушениях в воскресенье сообщил один из посетителей кладбища.

Инцидент расследуется, но данных о подозреваемых или задержанных пока нет. Министерство иностранных дел Израиля назвало действия вандалов "шокирующими и вызывающими беспокойство", передает агентство.

Ранее в городском округе Сент-Луис, штат Миссури, неизвестные повредили более 150 надгробий на местном еврейском кладбище. После этого мусульманские активисты начали кампанию по сбору средств на восстановление монументов.