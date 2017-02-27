Приговор воспитательнице Евгении Чудновец обжалован в ЕСПЧ

Защита воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на полгода колонии за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на вынесенный приговор. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на юриста международной правозащитной группы "Агора" Дамира Гайнутдинова.

В жалобе подчеркивается, что в отношении Чудновец были нарушены права на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство.

Генеральная прокуратура России в минувший четверг попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец. Принять такое решение может Курганский областной суд.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Она дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной.