Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Прокуратура просит Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец

Евгения Чудновец

Евгения Чудновец

Смотреть комментарии

Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на полгода колонии за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Воспитательницуиз Екатеринбурга обвинили в распространении детской порнографии.

Представление в суд об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления внёс заместитель генпрокурора Леонид Коржинек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение может принять Курганский областной суд.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

В начале февраля Верховный суд отказался дать правовую оценку действиям судей, которые вынесли приговор воспитательнице. 20 февраля она повторно обжаловала приговор. Просить о помиловании Чудновец отказалась, так как не считает себя виновной.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG