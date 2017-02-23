Прокуратура просит Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец

Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на полгода колонии за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Воспитательницуиз Екатеринбурга обвинили в распространении детской порнографии.

Представление в суд об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления внёс заместитель генпрокурора Леонид Коржинек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение может принять Курганский областной суд.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

В начале февраля Верховный суд отказался дать правовую оценку действиям судей, которые вынесли приговор воспитательнице. 20 февраля она повторно обжаловала приговор. Просить о помиловании Чудновец отказалась, так как не считает себя виновной.