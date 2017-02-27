Иран испытал новые ракеты

В Иране испытали новые виды ракет во время учений в Персидском заливе, сообщил министр обороны Хоссейн Дегхан. Испытания ракет стали частью ежегодных учений, которые проводятся рядом со стратегически важным Ормузским проливом. Испытания длятся два дня.

29 января там же Иран провёл испытания ракет средней дальности. Дегхан заявил, что испытания не нарушают соглашения по ядерной программе между Ираном и странами "шестёрки"или резолюции ООН по Ирану. На следующий день, официальные представители США выступили с критикой испытаний и назвали запуск ракет "неприемлемым".

Через Ормузский пролив проходит более трети мировой торговли нефтью по морю. Он является точкой конфронтации между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп ранее критиковал соглашение с Ираном по ядерной программе.