В Перми оштрафовали организатора митинга памяти Немцова

Задержанного 26 февраля организатора митинга в память об оппозиционном политике Борисе Немцове активиста Валентина Мурзаева оштрафовали на одну тысячу рублей, передает "ОВД-Инфо".

Причиной штрафа стала публикация Музаева в социальной сети "ВКонтакте" трёхлетней давности, в которой якобы была изображена нацистская символика.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика прошли в воскресенье во многих городах России.

