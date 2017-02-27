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Новости

В Перми оштрафовали организатора митинга памяти Немцова

Belarus - Pavel Sheremet portrait at the informal memorial of Boris Nemtsov in Moscow

Belarus - Pavel Sheremet portrait at the informal memorial of Boris Nemtsov in Moscow

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Задержанного 26 февраля организатора митинга в память об оппозиционном политике Борисе Немцове активиста Валентина Мурзаева оштрафовали на одну тысячу рублей, передает "ОВД-Инфо".

Причиной штрафа стала публикация Музаева в социальной сети "ВКонтакте" трёхлетней давности, в которой якобы была изображена нацистская символика.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика прошли в воскресенье во многих городах России.

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