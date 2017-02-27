В США отец погибшего в Йемене солдата потребовал расследования

Высокопоставленный представитель Белого дома предположила, что президент Дональд Трамп поддержит просьбу отца военнослужащего, погибшего в Йемене, о расследовании этого инцидента. Сара Хакаби Сандерс высказала такое мнение на телеканале "Эй-би-си Ньюс", отвечая на вопрос ведущего итоговой еженедельной программы о просьбе отца погибшего солдата. Билл Оуэнс потребовал расследования гибели его сына в интервью изданию Miami Herald.

Уильям "Райан" Оуэнс, военнослужащий специальной диверсионной группы "Морские котики", погиб в январе во время секретной операции у базы "Аль-Каиды" в Йемене.

Рейд группы спецназа в Йемене официально был назван "операцией по сбору разведывательных данных", которая переросла в длительную перестрелку с хорошо закрепившимся отрядом "Аль-Каиды". Оуэнс, как сообщалось, погиб во время перестрелки. Еще пятеро участников спецподразделения получили огнестрельные ранения или травмы при неудачной посадке вертолета морской пехоты вблизи цели операции.

В интервью изданию Miami Herald Билл Оуэнс рассказал, что отказался от встречи с президентом, когда Трамп с дочерью Иванкой прибыли на военно-воздушную базу Дувр, чтобы отдать дань уважения семье Оуэнс. По мнению отца, власти задолжали его сыну расследование причин и обстоятельств гибели Уильяма "Райана" Оуэнса.

29 января сообщалось, что в Йемене погиб военнослужащий спецназа США, еще трое ранены. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил в воскресенье, что минувшей ночью в центральной части Йемена произошла "ожесточенная перестрелка". Газета "Нью-Йорк таймс" отмечает, что рейд американского спецназа на позиции "Аль-Каиды" стал первой "контртеррористической операцией", одобренной президентом Дональдом Трампом после его вступления в должность девять дней назад.