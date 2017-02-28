Москва: полиция проводит обыск в квартире Зои Световой

В Москве сотрудники полиции проводят обыск в доме правозащитницы и журналистки "Открытой России" Зои Световой. Об этом в фейсбуке сообщила ее адвокат Анна Ставицкая. По словам Тимофея Дзядко, сына Световой, обыск проходит "по делу ЮКОСа и Открытой России".

В конце 2015 года сотрудники Следственного комитета России обыскали квартиры как минимум 10 сотрудников созданного Михаилом Ходорковским движения "Открытая Россия". В СК свои действия тогда объясняли расследованием по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году.