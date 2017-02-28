Активистка "Другой России" Таисия Осипова вышла на свободу по УДО

Активистка "Другой России" Таисия Осипова условно-досрочно освобождена из колонии №5 Тверской области, где она отбывала наказание по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом Радио Свобода сообщила ее адвокат Светлана Сидоркина.

Суд рассматривал вопрос об УДО Осиповой 17 февраля. Прокурор и представитель колонии выступали против досрочного освобождения активистки. Однако суд удовлетворил ходатайство защиты, приняв во внимание положительную характеристику на осужденную.

В 2010 году Осипову приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушение на сбыт наркотических средств. Позднее срок заключения активистки сократили до 8 лет. По словам самой осужденной, найденный в ее квартире героин подбросили оперативники.

Активистка считает, что уголовное дело в отношении нее было сфабриковано с целью оказать давление на ее супруга Сергея Фомченкова – одного из лидеров "Другой России", который в настоящее время сражается в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

"Мемориал" признал Осипову политзаключенной. В 2013 году адвокаты активистки обратились с жалобой на вынесенный ей приговор в Европейский суд по правам человек. Решение по этому вопросу пока еще не принято.