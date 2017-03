Русский трибьют: Beatles форева

Хедлайнер одиннадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе", как ни странно, главная группа мирового рок-н-ролла и наше музыкальное все The Beatles. Сентиментальное путешествие рок-критика Артемия Троицкого в прошлое посвящено влиянию жуков на страну Россию.

История произошла со мной такая, причем совсем недавно: выступал я в городе Санкт-Петербурге, в К-галерее, и читал я там лекцию о Джоне Ленноне и Йоко Оно. Место было выбрано не случайно: дело в том, что в этой же галерее проходила (сейчас уже, к сожалению, закрылась) выставка американского фотографа Аллена Танненбаума, где он как раз незадолго до убийства Леннона снимал эту знаменитую пару – в нью-йоркском Центральном парке и дома. И вот перед лекцией подошел ко мне человек по имени Алексей Лямин и вручил пачку пластинок, которые, как я понял, сам спродюсировал. Пластинки идут под общим лозунгом "Благодарная Россия – "Битлз". С этими дисками мы и будем знакомиться, как в сегодняшней программе, так и через неделю.

Два альбома представлю вам сегодня, один называется Abbey Roadъ, обложка тоже имеет отношение к классической битловской обложке Abbey Road, за исключением того, что после английского d стоит еще русский твердый знак. Альбом этот вышел в 2014 году, и на нем присутствует много более-менее знаменитых, а некоторых весьма знаменитых – вплоть до Михаила Боярского – российских артистов самых разных жанров и стилей, которые исполняют песни именно с альбома Abbey Road.

Начнем мы с Something в исполнении Валерия Ярушина и его группы Back from the USSR. Скажу, если кто не знает, что Валерий Ярушин – это фронтмен и художественный руководитель весьма знаменитого в Советском Союзе вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" из города Челябинска. Удивительно, что как раз альбом Abbey Road "Ариэль" исполнял еще на фестивале "Серебряные струны" в городе Горький, – да, был такой город, теперь он называется по-другому, – в 1971 году.

Следующая песня с альбома Abbey Roadъ спета знаменитой эстрадной, отчасти джазовой российской певицей Ларисой Долиной – и это Oh! Darling, сочиненная Полом Маккартни. Долина – популярная российская поп-певица, у нее есть всякие народные хиты, вроде "Погода в доме"... В данном случае благодарная Лариса исполнила песню Beatles. Джазово-бродвейская школа все же напоминает о себе!

Петербург вообще каким-то образом привязан к Beatles: помимо этого "благодарственного" проекта имеется еще знаменитый петербургский поклонник Коля Васин, легендарный человек, художник, старый хиппи, немного безумный, бесконечно трогательный, который уже много лет занимается тем, что собирает деньги для постройки храма Джона Леннона. Проект храма, естественно, имеется, но вот деньги для него собрать не так просто. Думаю, что можно было бы немножко пополнить бюджет строительства храма Джона Леннона, если бы на паперть перед каким-нибудь другим храмом, скажем, Исаакиевским собором, вышел бы Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под управлением Грибкова и спел песню Because.

Мы потихоньку переходим к следующему альбому, который называется Русский Revolver. Он был выпущен до Abbey Roadъ, как и положено – у Beatles ведь тоже Revolver 1966-го, а Abbey Road 1969-го. И вновь это "Благодарная Россия Битлз", 2006 год выпуска.

Концепция пластинки точно такая же, но состав поскромнее – присутствуют в основном группы из питерского андерграунда. Что, впрочем, никак не влияет на качество. Одна из этих групп – "Планктоникс" под управлением Владимира Козлова, которая играет музыку в стиле серф. В прошлом некоторые музыканты играли в довольно популярной группе "Союз любителей музыки рок". И они замечательно, на мой взгляд, не без трагизма, но и не без юмора, исполняют инструментальную версию Eleanor Rigby. Тут присутствуют и кусочки из другой знаменитой инструментальной гитарной композиции из репертуара группы Shadows -–Apache.

Следующая песня – моя любимая с альбома Revolver, не слишком популярная, но я ее почему-то полюбил еще тогда, в 1966 году. Вообще Revolver – это, пожалуй, мой любимый альбом у группы Beatles... А речь идет о песне I'm Only Sleeping, ее сочинил точно Джон Леннон – это я помню, а в данном случае исполняет питерская группа The Oz. У них имеется целый альбом каверов песен Beatles и Джона Леннона, называется Lennon Punk Revolution, и вот одна из них – это I'm Only Sleeping. По-своему, надо сказать, The Oz исполнили эту классику и не побоялись отойти от стандартного прочтения.

И последний трек с альбома-посвящения Русский Revolver исполняет оркестр аккордеонистов имени Павла Ивановича Смирнова. Оркестр был основан еще в 1943 году, является одним из лучших аккордеонных оркестров в мире, руководят им сейчас дети основателя оркестра Павла Смирнова. Исполняют они песню, на этот раз сочинение Пола Маккартни, Got To Get You Into My Life.

Тончайшее исполнениe! Очень творчески, с большой фантазией, а главное, огромной любовью и благодарностью подошел оркестр аккордеонистов и его руководители к творческому наследию группы Beatles. Продолжение темы и некоторые теоретические соображения о Beatles и России – в следующем выпуске.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 11):

1. The Kills (UK/USA). Days of Why and How, LP Ash & Ice

2. Nick Waterhouse (USA). Stanyan Street, LP Never Twice

3. Nick Waterhouse ft. Leon Bridges (USA). Katchi, LP Katchi

4. Felix Lajko (Hungary). Mi zörög, LP Most Jottem

5. Валерий Ярушин & Back From the USSR (Россия). Something, LP Abbey Roadъ

6. Лариса Долина (Россия). Oh Darling, LP Abbey Roadъ

7. Детский хор ТВ и Радио Петербурга (Россия) Because, LP Abbey Roadъ

8. Планктоникс (Россия). Eleanor Rigby, LP Русский Revolver

9. The Oz (Россия). I'm only sleeping, LP Русский Revolver

10. Оркестр аккордеонистов имени Павла Смирнова (Россия). Got to get you into my life, LP Русский Revolver

11. Soley (Iceland). One eyed lady, LP Ask The Deep

12. Meat Raffle (UK). Oppenheimer, LP Hifi Classics

13. Manfred Hübler & Siegfried Schwab (Germany). The Lions & The Cucumber. LP Vampyros Lesbos