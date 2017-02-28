За ЮКОСом – к Зое Световой? Эфир в 21:05.

В Москве сотрудники полиции провели обыск в квартире правозащитницы и журналистки "Открытой России" Зои Световой. В настоящее время проходит опись изъятого имущества.

Как сообщила ранее Анна Ставицкая, адвокат Световой, обыск был санкционирован Басманным судом еще 18 января и проводился "по делу ЮКОСа и Открытой России".

Квартиру правозащитницы обыскивали около 10 сотрудников правоохранительных органов. Они просмотрели книги и документы Световой, скачали информацию с принадлежащих ей электронных носителей.

В конце 2015 года сотрудники Следственного комитета России обыскали квартиры как минимум 10 членов созданного Михаилом Ходорковским движения "Открытая Россия". В СК свои действия тогда объясняли расследованием по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году.

Вечером начался обыск у Лены Абдуллаевой, координатора Gulagu.net и экс-члена ОНК Москвы. Это второй за день обыск в квартирах правозащитниц и бывших членов столичной ОНК, сообщил Владимир Осечкин, основатель социальной сети Gulagu.net

О продолжающемся давлении властей на видных представителей общественности - адвокат Зои Световой Анна Ставицкая, журналист Ева Меркачёва, доктор политических наук Юлий Нисневич, правозащитник Владимир Осечкин.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.