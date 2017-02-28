Евреи без паспорта

В Израиле общественную дискуссию вызвал проект закона, в соответствии с которым всем новым репатриантам сразу с получением израильского гражданства будет выдаваться и полноценный заграничный паспорт для поездок за рубеж, так называемый "даркон". Как выяснилось, против выступает полиция, считающая, что в погоне за израильскими "дарконами" в страну хлынет поток преступников из России и стран бывшего СССР.

До сих пор "новые израильтяне" могут получить "даркон" лишь спустя год с момента репатриации, а до тех пор при путешествии за границу вынуждены пользоваться временным документом, накладывающим разные ограничения.

Незадолго до обсуждения нового законопроекта в Кнессете Второй канал израильского телевидения обнародовал негативный рекомендательный отчет полиции, в котором утверждается, что выдача полноценных загранпаспортов репатриантам сразу после получения гражданства приведет к наплыву в Израиль преступников и бандитов, в первую очередь из России и других стран бывшего СССР. В частности, в документе говорится:

"Прошлый опыт доказывает, что израильский загранпаспорт является "ценностью" для криминального элемента, главным образом, из стран СНГ. Возникает подозрение в том, что криминальный элемент из этих государств снова, как и в прошлом, попытается использовать Государство Израиль и его национальный паспорт в неблаговидных целях, нанося ущерб общественному порядку, безопасности, имиджу и статусу страны в современном мире".

В русскоязычной израильской среде этот документ вызвал всплеск раздражения. Израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного медийного портала IzRus Александр Коган говорит, что эта проблема возникла не вчера, но сейчас она стала так активно обсуждаться, поскольку депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Одед Форер предложил отменить старую поправку в закон, принятую в 1964 году, целью которой было ограничить быстрый выезд тех, кто сперва репатриировался в Израиль, в другие страны:

– Когда-то многие люди, вырывавшиеся из-за советского "железного занавеса", использовали Израиль в качестве транзитной точки для миграции в другие страны Запада. Многие сперва жили здесь, но им по разным причинам в Израиле не нравилось, они не находили себя и уезжали на Запад. Получалось, что они якобы репатриируются, а с другой стороны, ищут лазейку для того, чтобы из Израиля убежать. Поэтому в 1964 году в закон была введена такая поправка, которая действует до сих пор. На днях было предложено эту поправку отменить, потому что она создает дискриминирующую ситуацию, в первую очередь для уроженцев бывшего СССР.

Вообще поправка от 1964 года сегодня никому не нужна, она бессмысленна. Человек, приехавший в Израиль как гражданин Украины, Молдавии, Белоруссии, России, Киргизстана, Казахстана, все равно может потом переехать в другую страну. Но в момент, когда был подан законопроект, чтобы отменить эту поправку и выдавать людям нормальные заграничные паспорта, внезапно полиция написала документ, который, по сути дела, является копией доклада 2008 года, когда между Россией и Израилем было достигнуто соглашение о безвизовом режиме.

– Сегодня, по крайней мере в западном мире, считается неэтичным вообще рассуждать о степени большей или меньшей криминализации той или иной этнической группы, какой бы то ни было. Получается, что в Израиле это правило не соблюдается?

– Невероятность ситуации в том, что, раз уж мы об этом заговорили, среди русскоязычных репатриантов процент преступлений, совершаемых ими в Израиле, ниже и среднестатистического показателя, и ниже, чем в исключительно еврейской среде. Но израильская полиция придумывает документ, не базирующийся ни на какой статистике, ни на каких данных, ни на каких проверках, вообще ни на чем, согласно которому определенная группа населения (являющаяся, по данным, которые есть у меня, одной из самых законопослушных в стране) признается опасной!

– В Израиле, как я понимаю, все-таки ведется статистика, сколько преступлений совершается теми или иными этническими группами, в том числе и выходцами из России, Украины и других государств бывшего Советского Союза? Откуда вообще берутся такие данные?

Репатрианты имеют в удостоверении личности первую цифру "3"

– Ведется, эту практику не прячут. Количество преступлений можно определить по количеству поданных жалоб и судебных исков. Определить, кто именно совершил правонарушение, можно просто: репатрианты имеют в удостоверении личности первую цифру "3", которая указывает на то, что это "новый израильтянин". Уроженцы Израиля такой цифры не имеют. А по именам достаточно легко отделить, так сказать, Ави, Моше и Габи от Сергея, Антона, Ахмеда и Абдула.

– А какие аргументы в поддержку своей позиции приводят полиция и спецслужбы?

– В том-то и дело, что аргументов как таковых нет. Указывается лишь на опасения и гипотетические возможности – что "русская мафия" (вот так и пишется, глобально, "русская мафия"!) воспользуется этим шансом и массово устремится в страну, чтобы ее захватить! Как я говорил, в 2008 году в практически идентичном документе указывалось на то, что Израиль якобы не имеет права вводить безвизовый режим с Россией, по этой же самой причине. Как показала практика, с 2008 года турпоток увеличился в несколько раз, Израиль от этого только получил достаточно масштабную прибыль, и "русская мафия" нас пока не захватила. То же самое было с введением безвизового режима с Украиной, когда опасались, что "украинская мафия" сюда приедет, потом с Молдавией, когда опасались "молдавской мафии". Все эти страшилки не оправдались. И я хочу отметить еще одну маленькую деталь: после того, как тема "русской мафии" израильской полицией раскручивалась в течение двух десятилетий, с начала репатриаций в 1990 году, в 2010 году тогдашний генеральный инспектор полиции наконец заявил, что "русской мафии" в Израиле вообще нет как таковой!

– Значит, есть какая-то часть общества, которая такие взгляды по-прежнему разделяет. Но почему произошел такой всплеск "русофобии", если к данной ситуации применим подобный термин, сейчас?

– Израиль – страна, собранная из различных групп населения, из различных общин, которые, естественно, не могут не бороться за власть и контроль над различными секторами в обществе. Израиль был, вообще-то, создан русскоязычными евреями с целью построить страну для евреев всего мира. Но ситуация потом развивалась не так, как планировалось, и приезжающие группы из Франции, из стран Магриба, из Западной Европы и Восточной Европы, группы более сплоченные, хотели продвинуть себя и своих близких, "похожих на себя". И они, естественно, пробились дальше, чем те, кто был готов вкладываться в строительство государства для всех евреев. В результате в различных секторах израильского общества превалируют те или иные группы населения. И периодически всплывают темы противостояния между сефардами и ашкеназами, между выходцами из стран Востока и стран Запада, между условными "марокканцами" и русскоязычными, допустим. Это зависит от многих тех или иных внутренних факторов. Но, отмечу, русскоязычные израильтяне имеют одну особенность – они не очень любят объединяться в группы, для того чтобы отстаивать свои собственные интересы.

– Это совсем внутриизральская тема? Или она влияет на какие-то процессы, политику за пределами государства?

Сергей Брин – он уехал в США, и поэтому компания "Гугл" была создана в США, а не в Израиле

– В первую очередь сложившаяся ситуация влияет на тех евреев, кто имеет право на репатриацию в Израиль на постсоветском пространстве. Потому что люди, сталкиваясь с подобного рода примерами, могут посчитать: "Если мое родное государство, которое меня так зовет, призывает репатриироваться, считает возможным не давать мне загранпаспорт, потому что есть якобы некая "русская мафия", то, может быть, я уеду куда-нибудь в другую страну, куда-нибудь на Запад". Есть достаточно много таких историй выходцев из бывшего СССР, евреев, которых Израиль не привлек – и пожалел. Хотя бы такой человек, как Сергей Брин, – он уехал в США, и поэтому компания "Гугл" была создана в США, а не в Израиле.

– С момента развала Советского Союза стереотип "русская мафия" во всем мире обрел уже в том числе и комические черты, им активно пользуются в политике все кому не лень. В Израиле это словосочетание "русская мафия" – больная тема, как я понимаю?

– Она периодически всплывает в связи с теми или иными процессами. В Израиле было нашумевшее так называемое "дело банка "Апоалим", в который русскоязычные еврейские бизнесмены, по разным подсчетам, вложили от 10 до 17 миллиардов долларов. Полиция заявила, что это "общак" "русской мафии", сложенный на счетах этого банка разными бизнесменами, которые скрывают источники происхождения своих денег. Но доказательств не нашлось, и дело кончилось тем, что эти миллиарды перекочевали в европейские банки. То есть Израиль, по сути дела, из-за этого обвинения, которое не было подкреплено никакими фактами, потерял огромные суммы, которые собирались вкладывать в израильскую финансово-промышленную сферу русскоязычные евреи. Периодически тема всплывает в связи с теми или иными мелкими политическими эксцессами, кто-то периодически пытается называть "русскую" партию "Наш дом Израиль" (НДИ) "русской мафией", утверждать, что она обслуживает интересы зарубежных мафиозных структур. Естественно, это обвинение точно не имеет под собой никакого обоснования, но пресса и полиция очень любят все это муссировать. Тем более что полиция Израиля очень любит откликаться на события и заявления, которые вызывают публикации на первых страницах изданий, а не где-то сзади, на третьей-четвертой, – говорит политолог Александр Коган.