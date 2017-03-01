Сепаратисты ввели на украинских предприятиях "внешнее управление"

На востоке Украины пророссийские сепаратисты самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, расположенных на подконтрольных им территориях. Поставки угля с территорий Донбасса в остальные регионы Украины прекратятся.

В совместном заявлении глав так называемых "ДНР" и "ЛНР" говорится, что такие меры приняты из-за блокады железнодорожных путей, соединяющих занятые сепаратистами территории с другими украинскими городами. Власти самопровозглашённых республик пообещали переориентировать производство на российский рынок.

На подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, которые Украина называет временно оккупированными, действуют несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию. В конце января началась блокада железнодорожных путей. Ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами операции против сепаратистов. Они потребовали прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями.