CNN: Трамп отложил подписание нового указа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп отложил подписание нового иммиграционного указа, которое было запланировано на 1 марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника телеканала, это решение было принято после положительных отзывов о речи Трампа в Конгрессе, так как подписание указа может испортить благоприятное впечатление от нее. Источник подчеркнул, что подходящее время для подписания документа еще не наступило. По данным телеканала, Трамп может подписать указ позднее на этой неделе.

Ранее СМИ сообщили, что в новом указе будет запрет на въезд в США гражданам семи стран, которые были указаны в первоначальном указе. При этом в нем не будет постоянного запрета на въезд в страну беженцев из Сирии. Также из списка стран, гражданам которых запрещен въезд в США, будет исключен Ирак.

26 января президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы против нелегальных иммигрантов. Указ о мигрантах, запрещающий въезд в США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, оспорил судья в Сиэтле. Администрация Трампа подала иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, но проиграла спор.