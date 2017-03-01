"Признать нелегитимными"

В среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов обсудили иск партии к центризбиркому, который завтра начнет рассматривать Верховный суд. ПАРНАС подал иск к ЦИК 10 января, требуя отменить результаты выборов в Государственную Думу, прошедшие осенью прошлого года. Ранее итоги выборов пыталось оспорить "Яблоко". Основная претензия партии ПАРНАС - ЦИК объявил окончательные итоги голосования, не проверив все жалобы на многочисленные нарушения.

"У ЦИК должны быть полномочия самого высокого уровня. Это центральная комиссия, которая не может игнорировать нарушения, которые бывают на местах", - заявил Касьянов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала иск "полезным", отметив, что его рассмотрение в Верховном суде важно и для центризбиркома, и для партий.

Вся информация о нарушениях, которым будет посвящено заседание Верховного суда, собиралась оппозиционными партиями и движением в защиту прав избирателей "Голос". Большинство голосов на выборах получили кандидаты от "Единой России", ПАРНАС набрал менее одного процента голосов.

Достоверность итогов голосования ставилась под сомнение в Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области, Дагестане и Башкортостане.

О сути иска к центризбиркому Радио Свобода рассказал один из руководителей партии ПАРНАС Константин Мерзликин:

ЦИК не удосужился провести проверки по всем жалобам

- Логика нашего иска очень проста. Мы считаем, что ЦИК не воспользовался всеми возможностями и правами, которые заложены в действующем законодательстве. У него много возможностей проверить все обстоятельства, обеспечивающие уверенность в достоверности результатов выборов. Мы прекрасно знаем о том, что подавалось множество жалоб и имелось много информации из различных источников, которая свидетельствовала о многочисленных нарушениях при голосовании и при подведении итогов голосования на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года. К сожалению, ЦИК не удосужился провести все необходимые проверки по этим жалобам о нарушениях и поспешил опубликовать результаты выборов, хотя оснований для того, чтобы ставить под сомнение результаты выборов в Санкт-Петербурге, в Саратове, в Челябинской области, в Дагестане, в Башкирии и в ряде других регионов было более чем достаточно.

- А в чем суть жалоб на нарушения, которые, как вам кажется, ЦИК не рассмотрел?

Данные протоколов не сходились, было много вбросов

- Были самые различные жалобы, прежде всего они касались того, что данные протоколов с избирательных участков не сходятся с тем, что потом было опубликовано на уровне территориальных избирательных комиссий. Были зафиксированы многочисленные факты вбросов. Также были цифры, к примеру, в Саратовской области - вы помните, там на всех без исключения участках была одна и та же мистическая цифра результатов "Единой России" - 62 процента. Естественно, такой результат на всех участках не мог не вызывать сомнений в его достоверности. Мы убеждены, что ЦИК должен был провести соответствующие проверки, и вполне вероятно, были основания для пересчета голосов на этих и иных участках, где эта достоверность могла быть поставлена под сомнение. Но ЦИК вообще ничего не предпринял и поспешил опубликовать результаты.

- Каковы перспективы отмены результатов выборов в Госдуму?

- В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, пожалуй, их нет. Поскольку и ЦИК, и Верховный суд являются частью вертикали власти. Если ситуация будет меняться, то вполне возможно, что результаты выборов могут быть пересмотрены. Поэтому мы считаем, что нужно подавать иски и оспаривать результаты выборов, что мы и сделали, - сказал Константин Мерзликин.

Руководитель движения "Голос" Григорий Мельконьянц полагает, что Верховный суд вряд ли отменит результаты прошлогодних выборов, но сам факт подачи иска расценивает положительно:

- Движение "Голос" постоянно составляет карты нарушений. Что можно сказать об основных нарушениях в ходе выборов в Госдуму, итоги которых сейчас пытается оспорить партия ПАРНАС?

- Его перспективы не очень радужные. Практика, которая сложилась в России на протяжении многих лет, свидетельствует о том, что после того, как заканчиваются выборы,что-либо оспорить невозможно. Для этого нужно идти в Европейский суд, потратить очень много лет, чтобы попытаться добиться какой-то справедливости. Поэтому боюсь, что результат будет, скорее, отрицательный. Но очень важен сам процесс, потому что это определенная трибуна, на которой можно еще раз обратить внимание на те проблемы, которые были выявлены в период избирательной кампании, в день голосования. Нужно работать, чтобы эти нарушения и фальсификации не повторились на следующих выборах в Госдуму, да и вообще на выборах в России. Этот процесс ценен именно с этой точки зрения.

С нарушениями, которые выявляют наблюдатели, никто толком не разбирался

Нужно отметить, что количество выявленных нарушений непосредственно в день голосования, если сравнивать с 2011 годом, было меньше, чем в прошлые выборы. В этом отношении сложно было сразу после дня голосования говорить о том, что выборы были грязными. Можно говорить о том, что количество нарушений снизилось, но надо при этом иметь в виду, что и количество наблюдателей на этих выборах было меньше, чем, например, в 2011 году, и это тоже важный сигнал. Если наблюдатели выявляют серию нарушений, например, переписку протоколов, как в Дагестане наш координатор в итоге получил протокол, который потом переписали, с этим нужно было оперативно разбираться, но до сих пор с этих толком не разобрались. Подобные истории были в Дагестане и по другим избирательным участкам. Мы видим, что избирательные комиссии традиционно стараются как можно быстрее подвести итоги, тем самым закрыв возможность в рамках уже избирательной процедуры добиваться каких-то разбирательств, пересмотров, пересчетов. Потому что, как только результаты подводятся, что может сделать человек с какими-то фактами нарушений? Только обращаться в правоохранительные органы или в суд.

- Как вам кажется, какой будет избирательная кампания в 2018 году?

- Все будет зависеть от того, какой набор кандидатов будет выдвинут на этих выборах. Если на этих выборах не будет конкуренции, единственная интрига, которая останется - интрига по явке избирателей. И борьба за проценты развернется внутри регионов, им будут даны как бы определенные пожелания, потому что хотелось бы, чтобы президент был избран максимальным количеством избирателей. Способы для повышения такой явки могут быть разными - и различные незаконные лотереи, и скрытые подкупы, технологи, связанные с многократным голосованием, с чем сейчас пытается бороться ЦИК, пытаясь отменить открепительные или введя какие-то другие процедуры. Ну, и переписывание протоколов - здесь тоже может это легко проявиться, потому что, если что-то не устроит, тогда будут обязывать комиссии протоколы скорректировать, - считает Григорий Мельконьянц.

В ноябре 2016 года результаты выборов в Госдуму попыталась оспорить партия "Яблоко", набравшая менее 2% голосов, но 29 ноября Верховный суд отказался признать выборы нелегитимными и отменить утвержденные ЦИК результаты.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября прошлого года. По их итогам "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23. В думу также прошли по одному представителю "Родины" и "Гражданской платформы" .