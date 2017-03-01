Организаторы премии "Просветитель" объявили о начале юбилейного сезона

Организаторы премии "Просветитель" объявили о начале десятого юбилейного сезона и старте сбора заявок соискателей. В конкурсе могут принять участие авторы книг и рукописей научно-популярного жанра на любую тематику.

В состав жюри премии "Просветитель" в 2017 году вошли доктор физико-математических наук Алексей Семихатов; поэт, математик, заслуженный учитель России Евгений Бунимович; лингвист профессор МГУ Владимир Плунгян, доктор исторических наук Сергей Мироненко, генетик Екатерина Померанцева, искусствовед Сергей Кавтарадзе, кандидат биологических наук Александр Панчин, а также основатель премии Дмитрий Зимин.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая. Длинный список номинантов будет объявлен не позднее 30 июня, короткий список – 4 октября. Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, финалисты – по 100 тысяч рублей.

Премия "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия", с 2016 года конкурс проводится при поддержке Zimin Foundation. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

Интервью с Дмитрием Зиминым читайте здесь