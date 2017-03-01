Порошенко: следует расширять санкции против захвативших Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать расширения санкций в отношении тех, кто "национализировал" украинские предприятии в Донецкой и Луганской областях.

На встрече с главами МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващчиковским в Киеве Порошенко заявил, что к тем, кто вступит в так называемую "собственность конфискованных активов", будут применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства.

При этом он выразил уверенность, что скоординированные действия в этом вопросе будут эффективными.

Порошенко отметил, что кроме признания Россией документов самопровозглашенных "ДНР/ЛНР", теперь "де-факто Россией были конфискованы украинские активы - государственные и частные, размещенные на оккупированной территории, что является еще одним свидетельством оккупации Российской Федерацией востока Украины".

Порошенко добавил, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в "рублевую зону", поставки газа и электроэнергии из России, введение бюджетных прямых трансфертов.

Ранее самопровозглашенные так называемые Донецкая и Луганская народные республики с 1 марта взяли под свой контроль предприятия под украинской юрисдикцией, расположенные на их территории, и объявили, что они переходят под внешнее управление "ДНР" и "ЛНР."

При этом в Донецке и Луганске утверждают, что эти действия стали ответом на транспортную блокаду контролируемых сепаратистами территорий Донбасса, начатую украинскими радикалами 25 января.