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Джефф Сешнс опроверг информацию о контактах с послом России

Джефф Сешнс

Джефф Сешнс

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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о контактах с российским послом во время прошлогодней предвыборной кампании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Сешнс, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Как отмечает издание, одна из встреч прошла в сентябре прошлого года, когда СМИ сообщили о кибератаках на элементы американской избирательной системы, в которых позднее обвинили Россию. На слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры на пост глава Министерства юстиции Сешнс не стал рассказывать о встрече.

В феврале этого года ушёл в отставку помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, после того, как выяснилось, что он обсуждал санкции против России во время телефонного разговора с российским послом в Вашингтоне.

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