Порочащие связи

Ведущие законодатели США снова поставили под сомнение отношения между Россией и помощниками президента Дональда Трампа. Причем число республиканцев, интересующихся этим вопросом, возрастает. Республиканские и демократические лидеры юридического комитета Сената попросили генерального прокурора США Джеффа Сешенса и директора ФБР Джеймса Коми 15 февраля предоставить документы и провести брифинг в отношении деталей отставки Майкла Флинна Советник по национальной безопасности оставил свой пост после того, как стало известно, что он обсуждал санкции США против России с послом РФ Сергеем Кисляком до вступления в должность помощника. Многочисленные противники президента Трампа предрекают ему скорый импичмент.

Кремль потерял в лице Майкла Флинна ценного партнера, но как пишет журнал Atlantic со ссылкой на источник в Государственном департаменте, на Флинне свет клином не сошелся, и у Кремля в коридорах Белого дома есть другие проводники, мечтающие о заключении крупного стратегического пакта с Россией.

Администрация Обамы в декабре получила от ФБР расшифровку перехваченных телефонных переговоров Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, и их содержание настолько встревожило помощников Обамы, что они сочли целесообразным не посвящать Флинна и его людей в переходной команде Трампа в детали щекотливых вопросов, имевших отношение к России. Так глава обамовского Совета национальной безопасности Сюзан Райс не уведомила Флинна заранее о готовящихся антироссийских санкциях, связанных с хакерскими атаками; уже постфактум, после объявления санкций, ему сообщил о свершившемся руководитель аппарата Белого дома Денис Макдоноу.

Что касается Трампа, то он в среду утром опубликовал следующий твит: «Фейковые СМИ ослеплены ненавистью и посходили с ума со своими конспирологическими теориями. MSNBC и CNN невозможно смотреть». Затем еще один твит: «Российский след – это бред, не более чем попытка прикрыть многочисленные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон в ходе провальной избирательной кампании». На состоявшейся позднее совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху Трамп развил тезис, что Майкл Флинн пал жертвой травли, развязанной средствами массовой информации. Ключевая мысль президента сводилась к тому, что СМИ были «несправедливы» к его бывшему помощнику. Это утверждение прокомментировал в интервью Радио Свобода эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц:

– Я бы употребил другое слово вместо «несправедливы» - очень суровы. Вашингтонские СМИ его явно недолюбливали, как недолюбливал его аппарат военно-политических ведомств и многочисленные мозговые тресты в столице. С их точки зрения, он был самым антипатичным персонажем в команде Трампа. Напомню, Обама снял его с поста начальника военной разведки за открытую инсубординацию. И Трамп не случайно назначил его на должность, не требующую одобрения Сената, понимая, что на пост, требующий утверждения, он может не пройти. Если Тиллерсону было нелегко в Сенате, то Флинну было бы стократ тяжелее. После выборов, но до инаугурации нового президента, он в нарушение неписанных вашингтонских правил взялся вести собственную дипломатическую игру, советовал России через Кисляка не отвечать на последний пакет обамовских санкций. Ну и в довершение ко всему просто солгал вице-президенту, который, публично поручившись за него, поставил себя в глупейшее положение.

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– На мой взгляд, причина краха генерал — лейтенанта все же несколько иная. Смотрите: администрация получает от Генпрокуратуры расшифровку переговоров Флинна с Кисляком. Юрисконсульт Белого дома быстро заключает, что признаков уголовного правонарушения в деле нет. Но из стенограммы ясно, что Флинн не был стопроцентно честен со своими начальниками и что слово «санкции» в его разговоре с российским послом фигурировало. Однако было ли это полноценное обсуждение или проходное упоминание, вопрос дискуссионный. А раз возможны разные толкования, то Трампу спешить некуда, и он в течение нескольких недель никаких шагов не предпринимает. Даже не ставит вице-президента Пенса в известность о происходящем. Может быть, в надежде, что вопрос рассосется сам собой. При этом Флинна постоянно спрашивают, обсуждал ли он санкции с Кисляком, и генерал упорно стоит на своем: не обсуждал. Перелом произошел только неделю назад, после публикации последнего интервью Флинна Washington Post, в котором он, что называется, дал слабину, сказав: если память мне не изменяет, не обсуждал, но кто его знает, может и обмолвился. Именно этого, как мне кажется, ему не простили, то, что он не выдержал напряжения и раскололся.

Объем утечек за последние несколько недель достиг небывалого размаха, равно как и политический эффект от этих утечек

– Я исходил из того, что последний гвоздь в гроб Флинна вбило то, что он «подставил» вице-президента Пенса. Раскололся ли Флинн из-за того, что его постоянно прессовали СМИ? И, устав от этого, дисквалифицировал себя в глазах начальства? Не знаю, Флинн вообще-то крепкий орешек. Но все может быть, нельзя исключить и такую версию.

– Теперь об утечках. Твит Трампа: «Информация незаконно передается New York Times и Washington Post. Передается разведорганами, может быть, АНБ или ФБР. Прямо как в России». Опускаем сравнение с Россией, хотя упоминание Трампом России в нелестном свете дорогого стоит. По вашингтонским стандартам: стало ли утечек больше за один неполный месяц правления Трампа и увеличилась ли значимость утекаемой информации?

– Я бы сказал, что объем утечек за последние несколько недель достиг небывалого размаха, равно как и политический эффект от этих утечек: дело Флинна – хорошее тому подтверждение. Достоверность сливаемой информации я не оцениваю, только ее количество. Ничего подобного я раньше в Вашингтоне не видел. Меня поразили попавшие в прессу подробности нелицеприятного разговора Трампа с австралийским премьером или с Путиным, в частности, критическое замечание Трампа в отношении обамовского Договора СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений. Почему участились сливы, трудно сказать, может быть, в этом отчасти виноват сам Трамп.

– Огромный массив утечек перетекает плавно в хаос, в чем критики тоже вовсю обвиняют Дональда Трампа, заявляя, что такой неразберихи, которая царит в его Белом доме, не знала ни одна администрация в прошлом. Вы согласны с таким вердиктом?

В отсутствие фундаментального компромата Трампу светит усложнение отношений с Конгрессом, но не импичмент

– Согласен. И могу только надеяться, что с уходом Флинна ситуация улучшится, поскольку из разговоров с людьми, которые его хорошо знают, я вынес впечатление, что он очень плохой менеджер. Статья, появившаяся в New York Times в минувшие выходные, размазала Флинна по стене как управленца. В ней говорилось, что его аппарат не имеет ни малейшего представления о том, чем ему надлежит заниматься, и фактически воспринимает твиты Трампа как руководство к практическому действию. На настоящий момент все ключевые министры на местах, и надо полагать, что это обеспечит нормальный процесс межведомственного согласования решений.

– Некоторые политические противники Трампа поговаривают об импичменте. В этом что-то есть или желаемое просто выдается за действительное?

– Последнее, если только в каком-то из электронных перехватов мы не услышим, как Трамп через Кисляка благодарит Россию за содействие, оказанное ему на выборах, и не обещает вознаградить ее щедрыми дипломатическими уступками. В отсутствие подобного фундаментального компромата Трампу светит усложнение отношений с Конгрессом, но не импичмент, ибо некомпетентность не есть предпосылка для досрочного прекращения полномочий главы государства. Теоретически кабинет министров вправе отставить президента, заменив его вице-президентом, если президент тронулся рассудком, но это уже совсем иной коленкор.

​– И в заключение о России. Твит Трампа: «Россия захватила Крым во время правления Обамы. Обама был слишком мягок с Россией?». На что сенатор Джон Маккейн ответил: «Да, он был слишком мягок. Поэтому пойдем другим путем: дадим Украине оборонительные системы вооружений и оставим в силе санкции». Чем отметилась Россия с момента вступления Трампа в должность? Поговаривали, что Москва, дабы умаслить Трампа, якобы готова пересмотреть свое негативное отношение к созданию зон безопасности в Сирии.

Кремль, по-моему, пока выжидает, не делая резких ходов, пока не уляжется пыль.

– Появились сведения, что Путин будто согласился на пролонгацию СНВ-3, но Трампу эта идея не приглянулась. С другой стороны, на прошлой неделе в Черном море состоялось очередное рандеву американского военного корабля с российскими истребителями, которые совершили пролет над ракетным крейсером, участвовавшим в международных учениях близ берегов Румынии. Американский капитан назвал действия российских летчиков «небезопасными». Согласно New York Times, Россия в нарушение Договора о ракетах средней дальности тайно развертывает новый тип крылатых ракет, увеличивая угрозу НАТО. Ну и российское разведывательное судно было замечено в среду неподалеку от базы американских подлодок в штате Коннектикут. Мы знаем, что поначалу после избрания Трампа имидж Америки в глазах россиян заметно улучшился; сейчас уход Флинна комментаторы в России пытаются представить как антироссийский заговор. Кремль, по-моему, пока выжидает, не делая резких ходов, пока не уляжется пыль. Предстоящие встречи главных военачальников и главных дипломатов обеих стран, которые пройдут соответственно в Баку и Бонне, дадут свежую пищу для размышлений, и у нас будет повод вновь поговорить.