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Дороги к свободе

Новые союзы в новой Европе. Эфир в 16:05

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Заставят ли кризисные явления в ЕС задуматься о новых союзах на востоке континента?

Заставят ли кризисные явления в ЕС задуматься о новых союзах на востоке континента? Об этом Виталий Портников беседует с немецким экспертом Андреасом Умландом и бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Эфир в 16:05.

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