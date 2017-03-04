Новые союзы в новой Европе. Эфир в 16:05

Заставят ли кризисные явления в ЕС задуматься о новых союзах на востоке континента?
Заставят ли кризисные явления в ЕС задуматься о новых союзах на востоке континента? Об этом Виталий Портников беседует с немецким экспертом Андреасом Умландом и бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Эфир в 16:05.
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