Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал новое антикоррупционное расследование, посвященное российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее ФБК уже обращал внимание на коррупционные связи и недвижимость Дмитрия Медведева, найдя его тайную дачу в Плесе. В новом расследовании "Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники - тайная империя Дмитрия Медведева" речь идет о недвижимости и дорогостоящих хобби премьер-министра в России и за рубежом.

Как считают авторы расследования, образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез, создан искусственно. На самом деле Дмитрий Медведев - "создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы". В частности, по данным ФБК, усадьбу на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей структурам, связанным с Медведевым, подарил олигарх Алишер Усманов. В ФБК этот "подарок" назвали "взяткой".

Кроме этого, как утверждают борцы с коррупцией, с Медведевым связана еще одна усадьба на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденция в Курской области, особняк в Петербурге, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк под Сочи, виноградники под Анапой и в Италии, и усадьба в Ивановской области, о которой соратники Навального заявляли еще в прошлом году.

В расследовании ФБК также сообщается о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. У Навального заявляют, что объем средств фондов и компаний, которые контролирует глава правительства, составляет как минимум 70 миллиардов рублей. Источниками этих денег, помимо Усманова, названы акционеры газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон и Леонид Симановский, а также "Газпромбанк" и "Башнефть". Большинство средств, по данным ФБК, выводятся на офшорные счета.

На основании этой информации Навальный обвинил Медведева в создании "многоуровневой коррупционной схемы" и "получении взяток от олигархов". Оппозиционер заявляет, что "в обслуживании схем" главы правительства задействованы тысячи людей, а его недвижимость "охраняют государственные спецслужбы".

Сотрудники ФБК ​ нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Дмитрия Медведева.

О том, как проводилось расследование, Радио Свобода рассказал сотрудник ФБК Алексея Навального Георгий Албуров:

- Это самое большое расследование ФБК, которое мы когда-либо выпускали, оно больше Чайки и уж тем более больше всего остального, что было до этого. Мы в конце лета - начале осени выпустили большое расследование, тоже по Медведеву, по Плесу, по резиденции, которую ему подарили олигархи Михельсон и Симановский. А дальше мы просто шли по цепочке от этого, находили дополнительные факты, находили переписку, где он заказывал одежду...

Вот, собственно, связав вместе разные факты, мы в итоге пришли к целой грандиозной коррупционной империи, где есть виноградники в Анапе, виноградники в Тоскане, горная резиденция, две усадьбы на Рублевке... Сложно описать это расследование парой слов, оно очень большое, и оно просто показывает, что человек потратил 70 миллиардов рублей на развлечения - на дворцы, виноградники, яхты. 70 миллиардов рублей, которые ему выделили олигархи, когда он еще был президентом, и ему продолжают выделять эти деньги.

- А каковы источники его доходов? Кто давал и прдолжает давать ему деньги?

- Мы в нашем расследовании уделили этому большое внимание и очень четко расписали с доказательствами, с фактурой, откуда поступают деньги. Олигарх Алишер Усманов подарил усадьбу на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей, просто по договору дарения недвижимого имущества на некоммерческий фонд, который контролирует Медведев.

Олигархи Михельсон и Симановский пожертвовали 30 миллиардов рублей в качестве уставного капитала в другой фонд. Большое количество денег пришло в виде займов от "Газпромбанка", где вице-президентом работает Илья Елисеев, ближайший друг и соратник Медведева, они вместе учились, писали книги. И если кто-то может лично называть Медведева "Димон", то это Илья Елисеев. Мы все довольно тщательно расписали, и всего документально зафиксировано 70 миллиардов рублей, все они потрачены на развлечения и на то, чтобы делать жизнь Медведева красивой и прекрасной.

- Я так понимаю, что большое внимание в вашем расследовании вы уделили и зарубежной недвижимости Дмитрия Медведева...

- За рубежом мы нашли компанию в Италии - Хатори де Лайола, за этой компанией кроются старинные виноградники в Тоскане, они раньше принадлежали какому-то итальянскому сенатору, а потом, в 2012 году, у семьи этого сенатора Илья Елисеев на деньги Газпромбанка выкупил эти самые виноградники. И вместе с виноградниками там есть еще прекрасная вилла 17-го века, полторы тысячи квадратных метров. Мы это все отсняли, и это, конечно, выглядит грандиозно и прекрасно! Жаль, конечно, что все это украдено у нас с вами (много фотографий итальянского замка и виноградников можно посмотреть по ссылке)

- А откуда у него такая страсть к виноградникам?

- Это правда, мы заметили, что у Медведева огромная страсть к вину, виноделию и прочему. В его переписке есть список из десяти пунктов, что надо сделать: домашний кинотеатр, охрана, еще что-то. И несколько из этих десяти пунктов были посвящены виноделию и вину: купить бокалы, развезти вино между двумя резиденциями... Он, оказывается, действительно такой фанат виноделия. И у него миллион квадратных метров виноградников в Анапе и миллион квадратных метров виноградников в Тоскане. И даже самая главная управляющая компания, которую мы нашли, которая занимается управлением всей этой коррупционной империей, называется Meritage - это такой сорт американского вина.

- Ну, хобби у человека такое...

- У человека действительно хобби. Человек катается на лыжах, любит вино, живет такой гедонистической жизнью.

- Трудно вам было найти всю эту недвижимость, виноградники? Какими источниками вы пользовались?

- Все у нас основано на открытых источниках, мы к каждому слову прикладываем ссылочку. Это можно посмотреть в текстовой версии нашего большого расследования, там все удобно разбито по главам, со ссылочками на документы, каждый может проверить, прямо сейчас зайти и сам провести точно такое же расследование, которое провели мы. Просто шли шаг за шагом от одной компании к другой, от одного доверенного лица к другому, и в какой-то момент вся эта система замкнулась. Казалось бы, разные люди из абсолютно разных компаний начали пересекаться, где-то один человек был в одной компании директором, в другой он стал учредителем. Но всю эту схему с доверенными лицами, которые встречаются то там, то здесь, объединяет вместе одна вещь: она действует в интересах Медведева. И мы это доказываем, что он просто даже бывает в этих местах. Он ездит на яхтах, которые записаны на ту же компанию, на которую записаны виноградники в Италии. Он отдыхает каждый год зимой в горной резиденции, делает оттуда фотографии в Инстаграме. Мы подлетели на дроне к этой резиденции и сняли специально трубы - это были ровно те же трубы, которые Медведев опубликовал в своем Инстаграме.

- На какие последствия вашего расследования вы рассчитываете?

- Мы подали заявление в правоохранительные органы, потому что тут нельзя никак по-другому назвать то, что произошло, - там настоящие задокументированные факты взяток! Когда олигарх Усманов дарит президенту Медведеву усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей, благотворительному фонду Медведева, это нельзя назвать никак, кроме взятки. Там не детский дом, не приют для животных, там настоящая усадьба, дворец, резиденция - можно назвать как угодно. Там 40 тысяч квадратных метров земли и примерно 4 тысячи квадратных метров строений. Это просто дворец, который был подарен олигархом Усмановым. Сколько в стране есть людей, которым можно подарить усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей? Их буквально два человека, и один из них - Дмитрий Медведев.

- Это не первое ваше расследование, касающееся Медведева, друзей Путина, самого Путина. Если попытаться составить рейтинг российских коррупционеров, кто из них окажется наверху? Медведев, братья Ротенберги, Сечин?

- Все это богатство, о котором вы говорите, это ведь не такое богатство, как у американских предпринимателей, к примеру, из Силиконовой долины. Все богатство этих людей является производным от той власти, которая установлена в России . Не будет Путина - не будет никакого богатства у этих людей. Да, они сейчас пользуются резиденциями, многими миллиардами рублей, но рано или поздно это все закончится. И я даже не вижу особого смысла составлять рейтинг. Понятно, что возглавляет это все лично Путин, он дает возможность воровать Ротенбергам, Медведеву и прочим, и воруют они ровно столько, сколько могут своровать, сколько им позволяет Путин воровать.

- Можно ли считать ваше расследование частью предвыборной кампании Алексея Навального? И какую роль это расследование может сыграть в кампании?

- Конечно, это расследование может стать важной частью агитации против Путина и "Единой России". И то, что мы сделали это расследование, конечно, нанесет удар по лидеру "Единой России" Дмитрию Медведеву. И конечно, распространение фактов из этого расследования, на мой взгляд, должно стать важной частью предвыборной кампании.