Фигуранта "Болотного дела" Бученкова отпустили под домашний арест

Суд в Москве изменил меру пресечения фигуранту "Болотного дела" Дмитрию Бученкову с содержания под стражей на домашний арест до 6 мая 2017 года. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Светлана Сидоркина. По ее словам, Бученков будет отбывать домашний арест в подмосковном городе Апрелевка.

Дмитрий Бученков был задержан в декабре 2015 года по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Одним из доказательств следствия является фотография, сделанная 6 мая 2012 года. Родственники и очевидцы настаивают, что его не было на Болотной площади в этот день во время оппозиционного митинга, который закончился столкновениями демонстрантов с полицией.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал российским властям добровольно признать нарушения в отношении Бученкова, в частности, его прав на свободу и личную неприкосновенность.

