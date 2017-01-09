ЕСПЧ рекомендовал России признать нарушения в отношении Бученкова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал российским властям добровольно признать нарушения в отношении фигуранта "Болотного дела" Дмитрия Бученкова. Об этом сообщает РБК.

38-летний Бученков был задержан в декабре 2015 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и насилии в отношении полицейских. Сам Бученков отвергает обвинения – в день протестов в Москве он находился в Нижнем Новгороде.

Следствие в качестве доказательства вины Бученкова представило фотографию неизвестного мужчины в момент протестов в столице. Однако, согласно результатам экспертизы, обвиняемый и человек на снимке – это два разных человека.

Суд в Страсбурге постановил, что ходе следствия над Бученковым были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Адвокат Дамир Гайнутдинов заявил, что предложение добровольно признать нарушения означает, что ЕСПЧ не хочет затягивать рассмотрение дела.

Если Россия выполнит рекомендации, Бученкову, который в настоящее время находится под стражей, как минимум должны будут выплатить компенсацию, которая обычно составляет несколько тысяч евро.