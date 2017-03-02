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Новости

В США на пост советника по вопросам России предложили критика Путина

Фиона Хилл

Фиона Хилл

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Администрация президента США Дональда Трампа предложила кандидатуру политолога Фионы Хилл на пост старшего директора по вопросам Европы и России. Она неоднократно выступала с критикой российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает издание Politico.

Фиона Хилл – бывшая сотрудница американской разведки. В настоящее время она возглавляет Центр США и Европы вашингтонского Института Брукингса. В своих публикациях Хилл неоднократно называла Путина виновником ухудшения американо-российских отношений.

В середине февраля советник по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку на фоне скандала о возможных контактах сотрудников избирательного штаба Трампа с российскими представителями во время предвыборной кампании. СМИ сообщили, что еще до вступления Трампа в должность главы Белого дома состоялся телефонный разговор Флинна с послом России Сергеем Кисляком, во время которого, как утверждается, они обсуждали возможную отмену американских санкций против Москвы.

В среду стало известно, что другой сотрудник администрации Трампа – генеральный прокурор США Джефф Сешнс – будучи сенатором, дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. По данным СМИ, одна из встреч прошла в сентябре прошлого года, когда стало известно о кибератаках на элементы американской избирательной системы, в которых позднее обвинили Москву. После сообщений прессы о контактах Сешнса с российскими властями лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала его отставки.

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