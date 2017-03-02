Киев: Порошенко дважды говорил с Путиным о Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко дважды говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговоры касались эскалации конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

В частности, Порошенко звонил Путину, чтобы остановить обстрелы Авдеевки, восстановить энергоснабжение города и освободить заложников, в том числе Олега Сенцова и Романа Сущенко. В пресс-службе уточнили, что контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату. Разговоры оказались безрезультатными, говорится в сообщении.

В Кремле подтвердили, что между Путиным и Порошенко были рабочие телефонные контакты, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что прекращение огня в Авдеевке стороны не обсуждали. Песков не уточнил, кто был инициатором звонков. Также он отказался назвать их количество.

