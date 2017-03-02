Французский центрист Макрон представил предвыборную программу

Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон пообещал привести страну в 21 век. Об этом он заявил на презентации своей предвыборной программы. Она, в частности, предполагает сокращение расходов и увеличение числа рабочих мест, а также увеличить инвестиции в "экономику будущего". Среди главных приоритетов Макрона — образование, безопасность, модернизация экономики и вовлечёность Франции в процессы на международной арене.

Макрон предлагает субсидировать компании, нанимающие сотрудников из бедных районов. Он также высказался за ужесточение правил выплаты пособий по безработице. Согласно плану политика, французы, которые более двух раз откажутся устраиваться на работу, предложенную биржей труда, больше не смогут получать деньги от государства. Макрон также выступил против увеличения пенсионного возраста. Говоря об образовании, Макрон пообещал уделить вниманием школам и предложил предоставить учителям больше свободы в выборе методов преподавания

Макрон занимал пост министра экономики Франции с 2014 по 2016 год. В настоящее время он является фаворитом президентской гонки, выступая на них как независимый кандидат. Согласно опросам, Макрон уступит ультраправой Марин Ле Пен в первом туре, но победит во втором. Президентские выборы во Франции намечены на конец 23 апреля и 7 мая.