ФБК требует возбудить уголовное дело в отношении Медведева и Усманова

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы правительства Дмитрия Медведева и олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В заявлении утверждается, что Усманов в 2010 году безвозмездно передал фонду поддержки социально-значимых государственных проектов, которым управляет Медведев, участок с жилым домом в Подмосковье, на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость усадьбы ФБК оценил в 5 миллиардов рублей. Как утверждают соратники Навального, передачу дома можно считать взяткой, поскольку работа Усманова связана с госконтрактами и решениями Медведева.

Кроме этого, Фонд борьбы с коррупцией требует возбудить уголовное дело по статье о растратах, поскольку связанный с главой российского правительства фонд региональных некоммерческих проектов "ДАР" распоряжается имуществом вопреки собственному уставу организации – безвозмездно передает недвижимость организациям, работа которых не связана с поддержкой инвалидов или охраной окружающей среды.

В четверг ФБК опубликовал расследование об элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве отказались комментировать эту информацию, назвав ее "пропагандистским выпадом".

Предполагаемый двоюродный брат главы правительства Андрей Медведев, который, по данным ФБК, задействован в коррупционных сделках премьера, назвал обвинения в адрес чиновника "вымыслом". Связь с Дмитрием Медведевым также отрицает итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola, которую, согласно результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией, связанные с Медведевым структуры приобрели в 2012 году за 10 миллионов долларов.