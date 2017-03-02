СМИ: в Египте при попытке пронести бомбу в самолет задержан россиянин

В Египте в аэропорту города Александрия задержан гражданин России, который пытался пронести самодельное взрывное устройство на борт самолета, направлявшегося в Стамбул​. Об этом со ссылкой на службы безопасности аэропорта сообщает издание Egypt Independent.

Имя россиянина не называется. По данным "Интерфакса", информацию о задержании в настоящее время проверяют сотрудники консульства России в Александрии.

В ноябре 2015 года между Россией и Египтом было прекращено авиасообщение. Такое решение было принято после теракта на борту самолёта A321 российской компании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.