"Он вам не Димон" – новое расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное дворцам, яхтам и кроссовкам премьер-министра Дмитрия Медведева – стало главной темой, которую со вчерашнего дня обсуждают в соцсетях. Фильм с Алексеем Навальным в главной роли наверняка превзойдет по количеству просмотров предыдущий суперхит о прокуроре Чайке. Сложная для восприятия информация о бизнес-схемах, с помощью которых Медведев скрывает свое имущество, подана авторами в максимально доходчивой форме и приятной глазу упаковке, а масштаб расследования вызывает зависть у многих журналистов и редакторов СМИ.

Константин Янкаускас

"Оскар" за политический фильм года уходит Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Приз за главную мужскую роль - Дмитрию Анатольевичу Медведеву, набравшему взятками два годовых бюджета города Новосибирск (1,6 млн жителей, третий по численности населения город страны).

Ostap Karmodi

Зависть. Не к Медведеву, а к ФБК. Навальный с командой делают за прессу всю её работу. Ни у одного русскоязычного издания и близко нет настолько качественных и важных расследований.

Galina Timchenko

Так, все про Навального, и я туда же.

1) Вот сидят редакции, пыхтят, планируют, пишут, звонят - а потом приходит ФБК и всех убирает в одно касание. И ты снова пыхтишь, перенося свои публикации, потому что понимаешь, что сегодня они никому не сдались от слова совсем.

2) Диванные войска, которые тут же вообразили Игорьиваныча, заносящего Алексейанатольичу, уже запаслись диванными же вилами (скорее вилками). "Кому выгодно" в полный рост. Ну как-то плохо вы об Игорьиваныче думаете, друзья.

3) Отличное качество видео и инфографики, ведущий тоже симпатичный. Парни не зря год на видео потратили опять же. Даже студия с реквизитом - вышак. 49 минут на одном дыхании и не оторваться. На этом фоне, например, ролик "Открытки" (помимо того,что пошлятина с матом и ноль доказательной базы) сделан не просто на коленке, а на коленке пожилой доярки из Хацапетовки, хотя казалось бы.

4) Боюсь, что 30 плавок и 20 кроссовок за три месяца (73 футболки почему-то никого не впечатлили) затмят все остальное, а это жаль. Потому что расследование сделано блестяще. Хотя сдается мне, что и правда схема умная и вполне может оказаться в рамках действующих законов. Единственное, чего бы мне хотелось еще - это заглянуть в отчетность этих фондов - что они себе в соцпроекты записали.

5) Для тех, кто плохо читает: пост про то, как делать медиа и расследования, а не про то, какой хороший или плохой Навальный или "он вам не Димон".

Впрочем, российские СМИ о расследовании ФБК рассказывать не спешат.​

Dmitry Gudkov

Эпической силы расследование ФБК о Медведеве (он вам не Димон!) прямо сейчас демонстративно игнорирует большинство СМИ. Наверное, им не интересно, не по профилю. То ли дело футболист, проехавший по встречке, или что там еще Трамп сказал про Гондурас.

Стыдно, когда видно, – наверняка утешает себя премьер. А не видно – и ладно, интернет не дым, глаза не выест. И ведь никакой цензуры все сами все понимают, засунули языки в теплый тесный уют и молчат.

А ведь будь в России хоть один независимый федеральный телеканал… Ну вот хоть контролируемый мэрией Москвы ТВЦ. Будь хоть одна федеральная газета – ну вот хоть мэрские «Аргументы и факты»… Тогда журналисты бы сами с руками оторвали такую фактуру. Это же сказка, а не материал, просто ставь ролик – и крути круглые сутки с любого места, а в промежутках крупным планом показывай кроссовки и рубашки, которых у премьера, видимо, больше, чем платьев у российских императриц.

Кстати, это один из ответов на вопрос о программе кандидата в мэры: отменить цензуру на уровне Москвы, чтобы нормальные журналисты могли работать в нормальных СМИ, не обслуживая власть, а контролируя ее.

Но сейчас этого нет. Глухая мрачная тишина: нет такого расследования, интернета не существует, премьер, как жена нашего неженатого Цезаря, вне подозрений.

Vladimir Varfolomeev

После таких ярких событий, как расследования о тайных активах главы правительства, всегда интересно наблюдать за публикациями в СМИ, показывающими, кто ещё может позволить себе "пересекать двойную сплошную".

С утра пролистал основные газеты, но ни в "Коммерсанте" (в тщетной надежде просмотрел номер дважды), ни в РБК, ни в "Московском комсомольце", ни в "Комсомольской правде", ни в "Независимой" не нашёл ни строчки про ФБК и Медведева. О "Российской газете", наверное, можно было и не упоминать.

Статьи про расследование зато нашлись в "Ведомостях" (на первой же полосе) и в "Новой газете".

Такая нынче печатная свобода слова.

Ivan Kolpakov

(извините) зашел на сайт Коммерсанта почитать про имущество Медведева, на главной странице ничего не нашел, в архиве обнаружилась одна новостная заметка под заголовком «ФБК опубликовал очередное расследование» (легендарная школа заголовка!!), Алишер Усманов в ней упоминается ноль (0) раз.

Наиболее яркие эмоции у многих вызвали вовсе не дворцы, яхты и родовые поместья, а количество кроссовок и плавок, купленных премьером в интернет-магазинах. Возможно, потому, что к дворцам себя примерить несколько сложнее.

Ilya Krasilshchik

20 пар кроссовок за 3 месяца! (почему-то этот факт меня поразил больше всего)

Ксения Болецкая

Нет, я все понимаю, но 30 плавок за три месяца?? Как трусы-неделька - на каждый пляж новые?

Maria Phillimore-Slonim

Бомба! И вопрос: зачем человеку столько резиденций, виноградников, яхт, рубашек и кроссовок? Ну, зачем???

Serg Mitrofanov

Не понял, на балансе кого и чего все эти излишества и нафиг они нужны в принципе?

Александр Морозов

каким образом человек, который (как я в этом году) получил на день рождения в подарок в совокупности 100 евро (и все они были подарком от тещи), может вообще обсуждать политику премьера, который получил подарков на 1 млрд. евро? как я вообще "могу иметь суждение"?!

Именно понимание того, для чего нужны излишества, и отличает представителей власти от тех, кто обсуждает их в Сети, считает ​Олег Пшеничный:

Мощнейшее расследование. Но он всё равно Димон: "За три месяца он заказал себе 73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок".

(Мы от этих клоунов отличаемся тем, что не понимаем, зачем 73 футболки и 20 пар кроссовок, а они понимают)

Методичка

Самый частый вопрос, который задают люди после просмотра очередного расследования про баснословные богатства наших чиновников: ну куда им столько? Зачем?

Все просто. При постсоветском неофеодализме каждый находящийся на определенной ступеньке власти приумножает свое состояние на подотчетной территории. И растет она в геометрической прогрессии по мере движения вверх по лестнице властной иерархии.

Скажем, у мэра не может быть меньше собственности, чем у главы гордумы. У губернатора не может быть меньше денег, чем у мэра. Вице-премьер должен быть богаче министра.

А премьер-министр может быть беднее только одного человека.

Давно отмечено, что бесконечная имущественная пропасть, отделяющая россиян от тех, кто ими управляет, превращает любые сведения о том, кто во власти сколько крадет, в род светской хроники – и не столько возмущает народ, сколько развлекает его и даже становится поводом для своеобразной гордости за чиновников.

Anton Krasovsky

Когда уже Навального возьмут на работу в Tatler?

Dmitry Gololobov

Свежее расследование Навального убедительно объясняет нам, что Дмитрий Анатолич Медведев не столь уж безнадёжен как президент: может и украсть, и покараулить.



Victoria Galperina

Ну вот! Теперь у парня отберут айфон и другие штучки, чтобы он фоточки с дач и яхт не выкладывал и не палился!

Tatiana Narbut-kondratieva

Мне кажется, народ только зауважал премьера - плюгавенький такой, что ни скажет - ну дурак же! а гляди-ка! Мыла не ест! Нет, конечно, у каждого виноградников в Тоскане не будет. Но если пойти в гаишники или помощники депутата, чиновником, хоть самым мелким...ребёнка в нацгвардию и на дзюдо...

Mikhail Krutikhin

...Целевой аудиторией здесь никак не могут быть ширнармассы. Они это воспримут так же, как прореагировали (никак) на разоблачение сфальсифицированной путинской диссертации. В представлении далекой от "элит" российской публики, властям ТАК ПОЛОЖЕНО.

Напротив, не вор, не жулик и не палач во власти шокирует народ чрезвычайно. Так, <черт побери>, нельзя! НЕ ПОЛОЖЕНО.

Так что разоблачения имеют, на мой взгляд, несколько неожиданный эффект внутри России. Они доказывают традиционность, незыблемость и даже легитимность власти.



Alexander Baunov

Есть в расследовании Алексей Навальный и утешительная сторона. Премьер с сыроварней, виноградниками и виллой XVII века в Тоскане с отметинами времени на стенах по сравнению с Межигорьем, лазуркой, страусами, Николиной горой, золотым батоном и даже квартирой Трампа в одноимённой башне - это просто сама изысканность с картонным стаканчиком за столиком кафе в стиле лофт. Не знаю, как насчёт коррупции, но со вкусом у части правителей обнаруживаем прогресс.

Sergey Kalvarskiy

Всё же, виноградники в Тоскане, куда, не побоюсь этого слова, элегантней, чем лодка с названием "Принцесса Ольга" или дворец в Геленджике.

Yakovina Ivan

Даже коррупция у Медведева жалкая какая-то.

Нелепые кроссы, "Букет Молдавии", рубахи со снежинками, Фотия...

Имение на пустыре меня вообще убило.

Впрочем, достаточно и тех, кому коррупция Медведева "жалкой" не кажется.

Bozhena Rynska

Да, это точно не Димон. А опасный хитрый алчный и изворотливый член преступной группы.

Кирилл Шулика

Конечно, Медведев никакой не смешной, а грустный. И то, что он погрел четыре года кресло, а потом его вернул обратно, связано не с его любовью к Путину, а с тем, что все имеет свою цену. Освобождение президентского кресла имеет высокую цену. Вот смотрите, Навальный и его ФБК показали примерную стоимость такой услуги. Мало ли, вдруг кому из вас пригодится, тогда не продешевите уж.

Называется это коррупция. Второе лицо в стране получает обвинения, скажем, в том, что оно брало у олигархов борзыми щенками, простите, особняками на Рублевке. Даже если это не так (хотя оно все так), эта новость должна была стать главной в стране. С нее должны начинаться выпуски новостей, ей должны быть посвящены ток-шоу и, главное, обращение президента к нации с хотя бы временным отстранением премьера от должности на время проверки.

Но у нас все не так. У нас важнее, что Кокорин проехал по встречке, а Захарченко отнимает у Ахметова собственность. И только Наталья Тимакова скромно сказала, что вывсеврети и вообще отстаньте. Такой реакции в современной России, увы, вполне достаточно.

Однако мы можем все поменять... Распространяйте ролик, чтобы о нем узнала не только Тимакова, но и любая бабушка в деревне, которой идти на выборы.

Алексей Синельников

Суть этого скандала с дворцами и Медведевым не в том, что это "дворцы Медведева" - они и не его, он ими пользуется, но не распоряжается и не может их продать. Эти дворцы - приложение к должности, как и резиденции Путина и тд.

Суть в том, что все эти дворцы и их обслуживание - замаскированные государственные расходы на содержание правительства. При этом наша страна очень бедная, а правительство, как мы видим, испытывает необъяснимую тягу к африканским роскошам.

Бедная страна, где нехватка буквально во всем - содержит правительство luxury class-а.

Непонятна сама логика, которая всей этой деятельностью двигает. Вот ты сидишь и едва сводишь бюджет: и того нет, того нет, везде дыры. Потом ты вызываешь чела и говоришь: а давай отгрохаем еще одну резиденцию за 3 миллиарда (бюджет культуры Ростовской области на год), с сауной из золота. Я там буду париться три раза в год. <...>

Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 кв. метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте.

Andrey Volna

И даже не дело в том, что они воруют. Хотя, это дело. И даже не дело в том, что они возомнили себя дворянами, а нас - холопами. Хотя, это дело. А главное дело в том - они не управляют страной.

Они положили на РОССИЮ. Они заботятся только о своих активах и их приумножении.

Катастрофа



После всего, что мы узнали о Медведеве, многих так и тянет видеть в нем представителя нового дворянства.

Сергей Шелин

Стоило человеку, никому не мешая, зажить по-человечески, поместья завести, как чернь голозадая уже рвется дворцы жечь, земли, граммофоны и кроссовки делить. Столыпина на них нет. Перевешать, перепороть, и каждого - на дальневосточный гектар.

Алена Солнцева

Насколько я знаю, именно на деньги Фонда Дар были отремонтированы кое-какие объекты в Плесе - культурный центр, музей, так что не надо, и людям перепадает кое-что. Опять же дорога от Иванова до Плеса очень хорошая, да и до Костромы тоже.

У меня просьба.

Дяденька Медведев, отремонтируйте, пожалуйста, дорогу от Приволжска до Кинешмы. Кинешма тоже очень симпатичный город, там есть старые кинотеатры, торговые ряды, пристань, мост через Волгу. Вам будет приятно там погулять... А уж мы как будем благодарны :))

По поводу того, что Медведев отремонтирует следующим, есть интересная версия. Деталь расследования, которую отметили многие комментаторы – Европейский университет в Петербурге примыкает к особняку с автолифтом, который ФБК относит к числу активов Медведева.

Ivan Kurilla

Навальный - политик, скорее, "на безрыбье", но "разгребатель грязи" он неповторимый.

А коллегам очень рекомендую посмотреть хотя бы три минуты начиная с 28.

дом на 28 минуте расследования стоит встык с домом, из которого хотят выселить Европейский университет, и принадлежал раньше той же самой семье Кушелева-Безбородко. Сюда вопрос про "правда или нет" не вяжется.

Глеб Морев

В новом фильме Навального про Медведева - один из его особняков прямо рядом со зданием Европейского университета в СПб. Задумаешься тут.

Sergey Abashin

да, похоже, что Димону приглянулось здание Европейского университета

Григорий Мельконьянц отмечает еще одно интересное обстоятельство:

Интересный момент, который вспомнил в связи с расследованием ФБК о фонде региональных некоммерческих проектов "ДАР". Помню в 2011 в ЖЖ Марина Литвинович писала об этом фонде и аффилированных с ним юрлицах в контексте Медведева и Плеса, там была проблема с туберкулезным санаторием.

Так вот. Фонд "ДАР" является некоммерческой организацией и его деятельность регулируется ФЗ "О некоммерческих организациях". Прочитав Маринин пост в 2011 ради интереса пытался найти их сайт и публичную отчетность - не нашел.

С тех пор НКО обязали выкладывать отчетность в Интернете или передавать в СМИ для публикации, Минюст создал специальный портал куда НКО загружают отчетность (опубликована отчётность с 2015 г.). Поискал фонд "ДАР" снова в интернете: сайта не нашел и не нашел ни одного загруженного отчета на портале Минюста. Более того, согласно закону фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. В общем никаких следов этой обязательной отчетности не найдено. Может и в Минюст не сдают?

Является ли этот фонд "иностранным агентом"? Если его деятельность финансируют перечисленные в расследовании лица, то согласно формулировке в законе это вполне может подпадать под иностранное финансирование НКО. Есть ли у этой НКО второй признак, политическая деятельность? :)

Что обо всем этом думают коллеги Дмитрия Медведева по партии? Вот как откомментировал расследование для телеканала Дождь заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко:



В партии считают, что комментировать заявления и опусы человека, которого суд неоднократно признавал преступником, по меньшей мере странно. Общеизвестно, что все так называемые расследования этого человека заканчивались пшиком, то есть ничем. Это все очередная и тщетная попытка напомнить о себе. Тем более, что результаты последних опросов общественного мнения для него — это приговор.

В том же духе отозвалась о фильме ФБК и пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Ольга Романова

"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", прокомментировала Тимакова кино ФБК про Димона. Надо же - "оппозиционного" и "осуждённого" в отрицательной коннотации. Как будто не в Россиюшке живет.

Попытки властей отмахнуться от расследования вызвали многочисленные насмешки.

Кох Альфред

А вот и ответ правительства на расследование ФБК поспел. Как я и предполагал: никаких чудес. Цвет отечественной журналистики Тимакова в свойственной ей манере ответила в режиме "сам дурак".

Очень содержательно: сначала высасывают из пальца уголовку, а потом на этом основании отказываются реагировать на обвинения в коррупции.

Николай Травкин

Димитрий Анатолич, душа моя!

Ведь как только не изгаляются, в каких только делишках непотребных не обвиняют членов Вашего кабинета!

И доводов, главное, убедительных не приводят. Достаточно сказать про высокого чиновника, мол, "ну вы же сами понимаете" или "ну, это же всем известно" и все согласно кивают головами: "жулик, конечно жулик, такой прохиндей, что пробу ставить негде, да они т а м в с е такие!"

Дмитрий, пора с этим делом заканчивать! Пора положить предел маранию чёрной краской Вашего светлого образа и образов членов Вашего кабинета.

Думаю, что достаточно назвать десяток, ну, хотя бы пяток, министров, которые пришли в правительство со скромным достатком и "трёшкой" в кирпично доме 80-х годов постройки, да так там и проживают. И не они, не члены их семейств не обросли строениями на "рублёвках" и не обнаружились в списках очччень успешных бизнесменов.

Можно даже фильмец про этих "святых" сварганить для убедительности. На НТВ, там есть умельцы...

Нет десятка? И пятка нет? И совсем ни одного нет?

Ну, тогда трите к носу и продолжайте игнорировать обвинения, как будто это совсем и не про вас и не про вашу кампанию...

Valery Solovei

Если уверены в собственной правоте, то подавайте суд

даже студенты хорошо знаю это первое правило при репутационной атаке.

Ну а если не уверены в своей правоте, то компрометируйте источник информации и вытесняйте повестку.

Активно обсуждается и связь расследования с будущими президентскими выборами.

Alexander Kolyandr

Я не очень понимаю смысл комментария о том, что расследование Навального "носит предвыборный характер". То есть его пустят на выборы? Или Медведева?

Глеб Павловский

если Навальный играет всерьёз, а не шутит, то первый кого ему надо убрать с поля - Медведев. А Кудрин лишь второй-третий #СценарийY

"Цели проекта Навальный" обсуждаются в сети едва ли не больше, чем собственно предмет расследования. Самая распространенная версия – Медведева "сливают" перед выборами (но есть и другие варианты).

Григорий Пасько

Кое-что в расследовательской журналистике я понимаю. И поэтому точно знаю, что собрать такое количество документов, подтверждений, фотографий и прочего одному человеку не под силу, будь он даже Навальный. Конечно, есть структура под названием ФБК. А это уже не один Навальный. Приятно, когда на тебя одного работает коллектив. Но в данном случае я дико сомневаюсь даже в возможностях коллектива. И хотя весь массив инфы о чудаке под фамилией Медведев меня впечатлил, я не могу отделаться от мысли, что чудака кто-то решил слить. И для этого слил массив инфы ( или часть массива) о чудаке М. в ФБК.

Конечно, все это, так сказать, техническая сторона дела, которая интересна только профессионалам. А нетехническая свидетельствует об одном – власть прогнила насквозь. И Димон – всего лишь крупица гнили. (А лепет Тимаковой – крупица гнили на крупице гнили).

И за это подтверждение можно сказать спасибо ФБК и самому Навальному.

Dmitry Mikhaylin

Во-первых, это прекрасное расследование стоит серьезных денег. И не надо ля-ля, что люди работают на энтузиазме - так профессионально и в таком объеме на энтузиазме не работают. Это расследование - я прикинул - стоит минимум миллионов семь. И я хотел бы знать, кто и с какой целью их выделил.

Во-вторых: а с какой целью Навальный проводит эти расследования? Если бы с целью борьбы с коррупцией - то ни одного вопроса, а только респект. Нет большей проблемы в стране, чем коррупция. Но цель-то другая. О чем написано в том числе и в конце медведевского расследования: ребята, поставьте свою подпись за моё выдвижение в президенты. И это обесценивает вообще всю проделанную работу. Потому что становится понятно, что это просто политтехнология. Хорошая и даже общественно полезная, но - политтехнология, а не искренний порыв. И тут же возникают - не могут не возникнуть - вопросы: а чьим проектом является Навальный? Зачем, вообще, этот проект запущен? И какова реальная цель этого проекта?

Daniel Kotsiubinsky

Если Навальный может вести себя так, как не может никто другой в РФ (по-своему классический пример Ильдара Дадина приводить, я думаю, излишне), значит, это нужно Кремлю.

Так что вопрос только один - зачем?

И ответ в данном случае, в общем, на поверхности.

Навальному надувают предвыборный шар, чтоб выпустить его на выборы спарринг-партнером ВВП. Чтобы народ повалил "защищать царя от национал-предателя". А то существует нервирующее Кремль опасение, что самоуспокоенный путинский электорат попросту поленится на выборы идти.

Вот и весь секрет "непотопляемого ФБК".

paradox _friends

Конфликт из-за Плеса между сечинским зятем Тимербулатом Керимовым и медведевскими аукнулся ДАМу очередным расследованием от Навального. Как-то уж слишком откровенно «палят» агента.

Свой комментарий для "Ведомостей" цитирует Евгений Минченко:

Расследование похоже на удар по конкретной сцепке в коалиции правительства Медведева. Я бы обратил внимание на газпромовский след и увязывал бы это с перестановками там

Konstantin Kalachev

Коллега Марков пишет, что за наездом на Медведева может стоять крупный бизнес. Если так, значит бизнес возвращается в политику не только с темой лоббизма. Значит возвращаемся на магистральный цивилизационный путь.

Иван Преображенский

По поводу расследования Навального, мне кажется так.

Во-первых, надо вначале обсудить опубликованную им информацию, а потом можно уже начинать все эти игры "кому выгодно, кто слил, кто скомандовал" и прочую конспирологию.

Во-вторых, если хотят коллеги играть в конспирологию - извольте.

Если бы конспирологом был я, я бы сказал, что доклад по Медведеву появился именно сегодня, для того, чтобы максимально спокойно и незаметно прошла "встреча в тайге" у Владимира Путина, без телефонной связи и даже медведей.

Что они там решали - это точно интереснее рассуждений о том, кто помог Навальному с информацией.

Впрочем, есть и мнение, что Медведева решено не "топить", а раскручивать:

Yevgeniy Titov

Допускаю, что расследование ФБК про премьер-министра Медведева - это предвыборный пиар Медведева. Да, не удивляйтесь. Видимо, в качестве преемника опять решено пускать на выборы Димона. Но в России президент - это не руководитель, собственно, электората. Это человек, способный держать в подчинении олигархат. Чтобы руководить Россией, нужно руководить олигархами. Но они могут подчиниться только сильному и хитрому хищнику, превосходящему их и богатством, и наглостью. И чтобы они подчинились Медведеву, из него решено слепить образ крутого парня - внешне чудака и тихони, который в действительности оказался расчетливым циничным коррупционером. Дескать, он свой, коррупционный, олигархический, подчиняйтесь ему. Коррупционность Медведева и его миллиарды - это и знак российским элитам, что Медведев не противостоит властной системе, что он ее часть и впитал ее атрибуты. А значит, можно смело его поддерживать. Могу ли я оказаться прав?

Екатерина Шульман не считает расследование ФБК заказным:

Такие вещи имели бы [для Медведева] последствия, если бы он куда-нибудь баллотировался. Пока он баллотироваться никуда, видимо, не собирается, а на устойчивость его положения как премьера это не то чтобы совсем не влияет, но решающей роли не оказывает. У нас госслужащие не уходят в отставку в случае появления информации об их коррупционном поведении или противозаконных действиях.

Но надо отметить вот что: внутри самой машины власти появление такого рода сведений воспринимается как сигнал от одной группы другой группе. Поскольку ни в гражданское общество, ни в средства массовой информации они не верят, они верят в сигналы. Вот какая-то группа, настроенная против премьера, сумела таким вот способом эту информацию сделать публичной. Я не говорю о том, насколько это соответствует реальности, я думаю, что не соответствует. Думаю, что ФБК действует вполне самостоятельно, хотя пользуется теми сведениями, которые им с разных сторон притекают

По поводу того, откуда притекли сведения, разгорелись отдельные споры. Некоторые комментаторы вспомнили, что 15 февраля газета "Собеседник" опубликовала заметку "Бизнес-круг Медведева", где упоминались многие из имен и связей, фигурирующих в расследовании ФБК. Это дало повод заподозрить ФБК в плагиате.

Ilya Shumanov

Две недели назад про Дмитрия Анатольевича написал "Собеседник" с фамилиями и объектами недвижимости, фондами, а сегодня именно об этом написали ФБК, но без упоминаний "Собеседника".

Выглядит как какой-то дурной фильм. Что это такое?

Нашлись и альтернативные объяснения.

Fyodor Krasheninnikov

То, что 15 февраля в "Собеседнике" было опубликовано что-то похожее на расследование ФБК доказывает вовсе не какую-то скоординированную атаку на Медведева, а только то, что некие силы знали о расследовании ФБК и попытались сделать прививку.

Логика тут простая. ФБК существует под плотным колпаком спецслужб и как бы они там ни таились, понять куда они копают и чем занимаются можно. К февралю расследование было закончено и шел постпродакш. Наблюдателям стало ясно, что предотвратить публикацию всего этого безобразия не удастся. Что остается? Остается слить фрагменты в странное СМИ "Собеседник", чтоб этим скомпрометировать грядущее расследование ФБК.

Во-первых, можно пожимать плечами и говорить, что ничего, мол, нового (многие борцы с Навальным раскручивают как раз эту тему).

Во-вторых, можно строить всевозможные конспирологические схемы про то, как Медведева атакует "другая башня" у которой в распоряжении удивительный набор ресурсов - Навальный и "Собеседник".

Собственно, на стыке этих двух версий и идет забалтывание расследования.

Alexey Shaburov

На самом деле это смешно вдвойне. Приводят "Собеседник" как доказательство того, что с расследованием Навального что-то не так. Но вообще-то вывод другой совершенно: если у двух источников одинаковая информация, то гораздо больше шансов, что информация верна

Evgeny Feldman

Очень коротко про ФБК и "Собеседник" (по просьбе ФБК)

Пишут, что "Собеседник" две недели назад выложил кусок расследования про Медведева и что ФБК все списал.

Ничего не знаю про расследование ФБК за исключением одного факта: снимал для фонда в Мансурово, "родовом гнезде" Медведева, 11 октября 2016 года.

Помимо "Собеседника", отыскались и другие источники, в которых упоминались те же имена и факты.

Dmitriy Sokolov-Mitrich

Потратив 49 минут своей единственной жизни на просмотр эксклюзивного расследования "Он вам не Димон", вдохновился увиденным, забил в Яндекс "фонд Дар" и с удивлением обнаружил пост в ЖЖ Андрея Мальгина от 20.01.14, а также пост в ЖЖ Марины Литвинович от 17.05.2011, в которых представлены опорные факты сегодняшнего эксклюзива, большинство упомянутых имен и даже фотографии медведевских владений с высоты птичьего полета. Плюс зеркала этих публикаций на Компромате.ру и других замечательных ресурсах.

Ничего не хочу этим сказать. Просто люблю полутона.

Andrei Jvirblis

Голливудский сюжет, про сопоставление заказов в интернет-магазинах с фотографиями из твиттера Медведева, что, якобы, и дало старт расследованию - явная фикция. О фонде "Дар", об Илье Елисееве, о связи этих структур с Медведевым активисты, в частности краснодарские, говорили и писали с конца нулевых годов. Делались об этом и журналистские расследования, хотя и не столь масштабные и не столь зрелищно оформленные.

В редакциях некоторых желтых изданий существует принцип: никогда не упоминать другие СМИ, кроме тех случаев, когда надо снять с себя ответственность за непроверенную информацию. Все они воспринимаются как безусловные конкуренты.

Навальный поступил точно так же и рассказал красивую ложь про кроссовки и майки, заказанные через Интернет. Не знаю как у кого, но у меня осадочек остался.

Реакция других оппозиционеров на публикацию расследования у многих вызвала недоумение.

Григорий Явлинский

Если вся эта история с дворцами и виноградниками Медведева правда, то уйти в отставку должен президент, не говоря уже о самом премьере. Поскольку в российской системе власти президент несет всю полноту политической ответственности за главу правительства.

В противном случае публикация этих сведений - это часть мероприятий предвыборной кампании Путина, попытка прощупать возможность отправки в отставку непопулярного в народе премьера. Ну и, конечно, показательная активность в "борьбе с коррупцией".



Pavel Smolyak

Сначала Явлинский сказал, что расследование активов Медведева заказал Навальному Путин, теперь Вишневский поспел: Навальный занимается обнародованием «сливов».

Бедное «Яблоко», не может тихо и молча смотреть, как Навальный вырывается вперед и начинает лидировать. В схватке Явлинский/Навальный, на мой взгляд, победа предрешена, поэтому пошили аргументы ольгинских троллей.

Казалось приличные люди, но на серебро посматривают.

Oleg Kozyrev

Менее чем за сутки вся липовая оппозиция (именно липовая, т.к. вся не липовая отреагировала правильно) дружно отреагировала на расследование Навального не требованием отставки Медведева, а текстами против Навального.

Не поддерживайте липовую оппозицию, т.к. она защищает коррупцию. Абсолютно не имеет значения, нравится ей Навальный или нет. Имеет значение, что липовая оппозиция значительную частью своего времени тратит не на борьбу с коррупцией, авторитаризмом и государственным террором, а с теми, кто против всего этого возвышает голос.

Даже если вы категорически и идеологически не поддерживаете Навального по каким-то там вашим убеждениям - нет ни одной причины поддерживать теперь тех, кто ровно сейчас защищает Медведева, атакуя расследователей. Ибо тогда у вас нет вообще убеждений, а есть какая-то ерунда в голове.

Многие, впрочем, уверены, что Медведев обойдется безо всякой защиты: от публикации расследования не изменится ровным счетом ничего.

Аркадий Бабченко

Навальный, пожалуй, сделал лучшее антикоррупционное расследование последних лет.

Одно только "но".

А фигли толку...

Ilya Shumanov

Навальный жалуется на однокурсника Медведева - зампреда "Газпромбанка" Елисеева другим однокурсникам Медведева - замгенпрокурорам Винниченко и Гуцану, а также замруководителю СК РФ Леоненко, а проверку по материалам публикации поручат проводить ещё одному однокурснику Дмитрия Анатольевича - начальнику контрольного управления Администрации Президента РФ Чуйченко.

Andrei Desnitsky

Навальный:

"Они совсем уже охренели".

Кремль:

"Да, мы охренели. И что?"

Народ:

"А кто не охренел? Зато деды воевали!"

Навальный разводит руками.



Другие критикуют пессимистов.

Michael Pojarsky

Отдельный бонус к каждому расследованию ФБК - это, конечно, фестиваль нытья, петросянства и конспироложества его неизбежно сопровождающий.

Мамкины эмигранты: это ничего не изменит, все пропало, нужно только валить!

Мамкины циники: оказывается кто-то ворует, вот Америку нам открыли, все воруют!

Мамкины эксперты: это Кутафья башня заказала Навальному атаку на Спасскую, сейчас мы вам все объясним!

Вот некие люди потратили свое время и силы (плюс деньги собранные краудфандингом) на то, чтобы произвести некое общественное благо - проинформировать людей о том, что у Х есть Y дворцов и яхт. Хочешь - ставь ссылку, не хочешь - не ставь. Но зачем вот позориться такими комментариями? Это что, какая-то фрустрация, вызванная сознанием собственного бессилия? Отрицание того, чего не можешь изменить?

Olga Beshley

Вообще не понимаю этой дискуссии вокруг расследования Навального, всех этих вопросов: "А зачем? А для чего? А все равно ведь никто не будет наказан".

Навальный и его фонд делают свою работу. Они не могут никого наказывать и сажать. Они собирают деньги на вполне конкретную цель – борьбу с коррупцией. И честно эти деньги отрабатывают.

Является ли борьбой с коррупцией расследование в отношении высокопоставленных чиновников? Безусловно, потому что это форма общественного контроля: люди жертвуют деньги на работу антикоррупционного фонда, фонд делает расследования, чиновники теперь знают – у нас все записано. Мы знаем, где они живут, мы знаем, как они живут, мы имеем представление о схемах, которые они используют. Мы по-прежнему знаем очень и очень мало, но это лучше, чем ничего. Ситуация в стране когда-нибудь начнет меняться, и, есть вероятность, – что в худшую для действующей власти сторону. Вот тогда нам все эти знания и пригодятся (но, может, не пригодятся, может, мы все будем слишком заняты третьей мировой войной, растаявшим ледником, нашествием белых муравьев).

Во-вторых, я думаю, что героям таких расследований – как минимум, неприятно. И это тоже хорошо. Пусть им будет неприятно.

В-третьих, уже не раз отмечалось, скажу и я – Навальный и его команда показывают пример крутой, качественной журналистики. Ни одно издание не может себе позволить таких расследований.

Я всегда очень радуюсь, когда кто-то хорошо делает свою работу. Новое расследование по Медведеву – работа очень хорошая.

Единственный недостаток расследования – об уточке на этот раз почти ничего не рассказывали, отмечают в Твиттере.