Иск об отмене результатов выборов отклонен

Верховный суд России отказал партии ПАРНАС в иске к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене результатов выборов в Государственную думу, прошедших в сентябре 2016 года. Как сообщает РАПСИ, суд не нашел для этого оснований. Иск был подан ПАРНАС 10 января. Основной претензией партии стало то, что ЦИК объявил окончательные итоги голосования, не проверив все жалобы на многочисленные нарушения. 1 марта глава ЦИК Элла Памфилова назвала иск "полезным", отметив, что его рассмотрение в Верховном суде важно и для Центризбиркома, и для партий. По итогам выборов в Госдуму седьмого созыва "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, "Справедливая Россия" – 23. В думу также прошли по одному представителю "Родины" и "Гражданской платформы". В ноябре 2016 года результаты выборов в Госдуму попыталась оспорить партия "Яблоко", набравшая менее 2% голосов, но 29 ноября Верховный суд отказался признать выборы нелегитимными и отменить утвержденные ЦИК результаты.