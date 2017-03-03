Bellingcat опубликовал новый доклад о роли Хмурого в деле MH17

Международная независимая группа расследований Bellingcat опубликовала новый доклад о человеке, который, по ее данным, отвечал за доставку в Донецкую область Украины ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский "Боинг" MH17.

Речь идет об отставном российском офицере по кличке Хмурый, чьи телефонные разговоры – во время транспортировки "Бука" из России в Донбасс – были перехвачены и опубликованы Службой безопасности Украины (СБУ). Bellingcat проанализировала пять звонков Хмурого 17 июля 2014 года – в день, когда был сбит пассажирский "Боинг".

В разговорах с Хмурым согласовывают место, где нужно разместить ракетную установку "Бук", прибывшую в Донецкую область вместе с экипажем. Его собеседник с позывным Бурятик интересуется, куда грузить ракетную установку "Бук-М1". Он поясняет, что второй машины для перевозки "Бука" не нашлось, ракетная установка пересекла российско-украинскую границу своим ходом, после чего ее погрузили на другой трал и увезли в Донецк.

В последующих разговорах Хмурый руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, откуда, согласно данным расследования, и была запущена ракета. В последней, пятой записи, сделанной уже после крушения "Боинга", Хмурый рассказывает, что утром получил "Бук", после чего удалось сбить украинский самолет Су-25.

На самом деле Украина в тот день не потеряла ни одного самолета. Единственным самолетом, разбившимся в зоне военного конфликта, стал пассажирский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

По данным голландской стороны, "Боинг" MH17 был сбит именно из российской ракетной установки "Бук".

В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

После публикации первой части доклада человек, связанный, согласно докладу Bellingcat, с доставкой на восток Украины российской установки "Бук" в интервью Би-би-си отрицал свою причастность к гибели лайнера.