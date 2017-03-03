Минкульт начал погашать долги по зарплате работникам консерваторий

Консерватории и творческие вузы, работникам которых не выплачивали зарплату с начала года, начали получать недостающие средства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство культуры России.

В кемеровском институте культуры подтвердили, что сотрудники получили зарплату за январь в полном объеме, однако уточнили, что она была выплачена за счет внебюджетных средств. Зарплата за февраль будет выплачена уже за счет бюджетных денег, рассказал ректор вуза. Сотрудники Уральской государственной консерватории получили зарплату за февраль. Когда погасят задолженность за январь, пока не известно.

1 февраля стало известно, что работники нескольких творческих вузов не получают зарплату с начала 2017 года. В Министерстве культуры России невыплату зарплат объяснили техническим сбоем.