Минкульт на два месяца задерживает зарплаты работникам консерваторий

Сотрудники Московской государственной консерватории имени Чайковского с начала 2017 года не получают зарплату. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на сотрудников консерватории. Как рассказал один из собеседников издания, в бухгалтерии невыплату объясняют тем, что в консерваторию перестали приходить бюджетные деньги.

По данным Би-би-си, зарплату также перестали выплачивать в Государственном институте искусствознания, в Российском институте истории искусств и в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. В одном из учреждений рассказали, что с начала 2017 года сотрудники получают либо меньшую часть оклада, либо не получают денег совсем. Сотрудники вузов рассматривают вариант приостановки работы в связи со сложившейся ситуацией.

В Министерстве культуры России невыплату зарплат объяснили техническим сбоем. В ведомстве заявили, что перевели все деньги в вузы в конце января.

