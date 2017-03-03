Лидер хакеров "Шалтай-Болтай" оставлен под арестом

Лефортовский суд Москвы продлил на 2 месяца арест Владимира Аникеева, предполагаемого лидера группировки хакеров "Анонимный интернационал", также известной как "Шалтай-Болтай". Судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения: следователь ссылался на имеющиеся в деле секретные сведения. Аникеев обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева.