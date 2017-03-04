Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст Николая II

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. Речь идет о скульптуре, установленной у часовни при здании прокуратуры в Симферополе. В Русской православной церкви отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая Второго.

По словам Поклонской, сотрудники ведомства позвонили ей из Крыма и рассказали о "чуде, которое не объяснят ни ученые, никто". Депутат утверждает, что необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились".

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что члены партии "Единая Россия" недовольны публичными высказываниями Поклонской и рекомендовали в ближайшее время воздержаться от "медийной активности". Сама депутат эту информацию отвергла.

До избрания в Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио "Вести" Поклонская перепутала автора слов "Служить бы рад – прислуживаться тошно", чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.