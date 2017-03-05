Российские моряки с захваченного у Нигерии судна освобождены

Российские моряки, захваченные в плен пиратами у берегов Нигерии в начале февраля, освобождены. В настоящее время они находятся в аэропорту Франкфурта и скоро вернутся домой, сообщает ТАСС.

5 февраля нигерийские пираты захватили судно, принадлежащее германской компании Briese Schiffahrts. Им удалось попасть на борт и взять в плен семь российских моряков и одного украинского. Переговоры об освобождении моряков вела компания – владелец судна. Стороны договорились о выкупе, сумма которого не разглашается.

В 2016 году пираты несколько раз брали в плен российских моряков. В марте прошлого года из плена был освобожден моряк Иван Рудной. В декабре посольство России в Нигерии сообщило об освобождении российских моряков, которые были захвачены в плен в ноябре 2016 года.