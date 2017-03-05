Иракская армия начала новое наступление на западную часть Мосула

Иракская армия при поддержке коалиции во главе с США начала новое наступление на районы западного Мосула, находящиеся под контролем экстремистской группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и ряде стран. Армейское командование сообщило, что военные пытаются пробиться к центру старого города, где расположены органы власти провинции.

Операция по восстановлению правительственного контроля над Мосулом продолжается с октября прошлого года. Иракским военным удалось выбить исламистов из восточных районов города и аэропорта Мосула. 1 марта правительственная армия взяла под контроль последнюю крупную дорогу из западного Мосула.

По данным Международной организации по миграции, за последние две недели около 45 тысяч жителей Мосула покинули город. Только за 28 февраля из Мосула уехали олее 17 тысяч человек.