В Москве за баннер с надписью "Путин – это война" задержаны активисты

В Москве полицейские задержали трех активистов, которые вывесили на мосту баннер с надписью: "Путин – это война. Путин – это смерть". Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", задержаны Екатерина Рыжик, Николай Игроков и Павел Кузнецов. В настоящее время они находятся в отделе полиции.

В конце февраля в Чебоксарах были задержаны участники акции памяти Бориса Немцова, которые вывесили на мосту баннер с надписью: "Всех не убьете. Всех не посадите". Суд оштрафовал активистов по обвинению в нарушении правил проведения митинга.