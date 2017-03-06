Лидер группы "Коррозия металла" утверждает, что бежал из тюрьмы

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий ("Паук"), осужденный к десяти месяцам лишения свободы в Черногории за поджог дома, бежал из тюрьмы. Об этом сообщается на его странице в социальной сети в "ВКонтакте". Жена Троицкого Ирина рассказала РИА Новости, что он сбежал в Италию.

При этом 5 марта "Лайф" сообщило об освобождении Сергея "Паука" Троицкого из тюрьмы в Черногории. Сейчас он, по информации издания, находится в Москве. Это подтвердила РЕН-ТВ его мать – Валентина Троицкая.

Официальные источники об освобождении Троицкого пока не сообщали.

В сентябре 2016 года лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий был приговорен к десяти месяцам лишения свободы по делу о поджоге дома в Черногории. Его обвинили в порче чужого имущества. Сергей Троицкий вину не признал.

Несколько песен группы "Коррозия металла" признаны в России экстремистскими. Сам Сергей "Паук" Троицкий несколько раз выдвигался в мэры в разных городах, в том числе - в Москве.