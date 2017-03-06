Экс-губернатор Сахалина требует в суде доказательств обвинений в коррупции

Южно-Сахалинский городской суд начал рассматривать дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции. Помимо Хорошавина подсудимыми по делу проходят бывший заместитель главы правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

На суде Хорошавин вновь заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями, и потребовал предъявить вещественные доказательства, в частности, якобы изъятую у него пишущую ручку за 36 миллионов рублей, передает РИА "Новости".

Экс-губернатор назвал незаконными прослушку в его рабочем кабинете и последующее возбуждение дела. Он также поинтересовался, почему на скамье подсудимых нет бывшего руководителя его секретариата Вячеслава Горбачева, который, по утверждению следствия, "держал в руках эти взятки".

В свою очередь, другой подсудимый Андрей Икрамов заявил, что доказательствами в деле служат только фотографии.

Александра Хорошавина задержали весной 2015 года. До суда он находился в московском следственном изоляторе "Лефортово". По версии следствия, губернатор и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов.