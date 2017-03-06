В Ленинградской области задержали двух ЛГБТ-активистов

В Ленинградской области задержаны ЛГБТ-активисты Борис Канаков и Андрей Потапов, сообщает "ОВД-Инфо".

Активист Алексей Назаров рассказал изданию, что ехал вместе с задержанными в Светогорск, мэр которого недавно заявил об отсутствии в городе представителей сексуальных меньшинств.

Канакова и Потапова, которые вместе с другими активистами собирались попытаться встретиться с мэром, вывели из автобуса на одном из приграничных пунктов и задержали. В чем их обвиняют, пока не сообщается.