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Новости

В Ленинградской области задержали двух ЛГБТ-активистов

Акция ЛГБТ-сообщества, архивное фото

Акция ЛГБТ-сообщества, архивное фото

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В Ленинградской области задержаны ЛГБТ-активисты Борис Канаков и Андрей Потапов, сообщает "ОВД-Инфо".

Активист Алексей Назаров рассказал изданию, что ехал вместе с задержанными в Светогорск, мэр которого недавно заявил об отсутствии в городе представителей сексуальных меньшинств.

Канакова и Потапова, которые вместе с другими активистами собирались попытаться встретиться с мэром, вывели из автобуса на одном из приграничных пунктов и задержали. В чем их обвиняют, пока не сообщается.

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