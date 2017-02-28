В Петербурге задержали участника акции "ЛГБТ-Спецназ"

В Петербурге полиция задержала участника акции "ЛГБТ-Спецназ" Петра Воскресенского. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома и увезли в отделение.

Как сообщает портал "ОВД-Инфо", на Воскресенского составили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий и отпустили поздно вечером в понедельник.

Полицейские также приходили к активистам Алексею Назарову и Алексею Сергееву, которых не оказалось дома. Они настаивают, что не участвовали в акции "ЛГБТ-Спецназ".

23 февраля в День защитника отечества у арки Генерального штаба в Петербурге ЛГБТ-активисты присягнули "защищать интересы ЛГБТ-сообщества и хранить дух ЛГБТ-братства". Они назвали эту акцию смотром "ЛГБТ-Спецназа", пародируя недавнее высказывание депутата Законодательного собрания Вячеслава Макарова.