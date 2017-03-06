РБК: погибший в Сирии российский солдат служил в "группе Вагнера"

Российский военнослужащий Иван Слышкин, о гибели которого в Сирии стало известно в понедельник, служил в рядах незарегистрированной частной военной компании "Вагнера". Об этом сообщил РБК со ссылкой на бывшего сослуживца Слышкина.

Собеседник издания рассказал, что Слышкин проходил подготовку на базе в Молькино в Краснодарском крае, где, по данным РБК, тренируется "группа Вагнера". Девушка погибшего военнослужащего Кристина Гайнутдинова рассказала изданию, что 10 января Слышкин отправился в Краснодар. Она подчеркнула, что он подписал договор о неразглашении и не говорил ей о "ЧВК Вагнера". По ее словам, во время командировки Слышкина в Сирию о службе они не разговаривали, так как "все его телефоны прослушивались".

По сведениям Znak.com, 12 февраля 2017 года Слышкина убил снайпер. Тело погибшего "было доставлено в Озерск его друзьями", а его похороны прошли 2 марта. Официального подтверждения участия Ивана Слышкина в российской военной операции в Сирии нет. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этом.

По данным СМИ, "ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году. Ее командиром считается Дмитрий Уткин, известный как Вагнер. Утверждается, что его бойцы воевали против украинской армии в Донбассе, а затем отправились в Сирию. 9 декабря Вагнер присутствовал на приеме у президента России Владимира Путина в Кремле.