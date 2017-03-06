В Сирии погиб российский солдат Иван Слышкин

В Сирии погиб 23-летний российский военнослужащий Иван Слышкин. Его похороны прошли 2 марта в городе Озерск Челябинской области. На памятнике указана дата смерти 12 февраля 2017 года. Как сообщает Znak.com, Слышкина убил снайпер. Никаких других подробностей о его гибели издание не приводит, но отмечает, что тело погибшего "было доставлено в Озерск его друзьями".

Официального подтверждения участия Ивана Слышкина в российской военной операции в Сирии нет.

По официальным данным Минобороны России, за полтора года операции в Сирии погибли 27 российских военнослужащих. 6 марта "Коммерсантъ" рассказал подробности о ранении в Сирии генерал-майора Петра Милюхина. Тогда же погибли четверо российских военных, ехавших с ним в бронеавтомобиле, который подорвался на фугасе. Издание называет имена двоих из них – это старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. 19 февраля их похоронили в Екатеринбурге и Пензе.