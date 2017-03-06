Экс-советник Трампа предоставит Сенату сведения, связанные с Россией

Бывший советник по внешней политике в избирательной кампании 2016 года президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что Комитет Сената по разведке связался с ним по поводу расследования предполагаемого вмешательства России в американскую избирательную кампанию.

Картер Пейдж заявил в письме Сенату, что готов "предоставлять любую информацию", которая могла бы помочь Комитету вести свое расследование - одно из нескольких расследований в Конгрессе США - о потенциальных контактах между Россией и штабом избирательной кампании Трампа.

Как сообщалось ранее, ФБР также проводит расследование по данному вопросу.

Пейдж написал 5 марта, что будет делать "все, что в его в силах, чтобы сохранить всю информацию о своей деятельности, связанной с Россией в прошлом году". Сенатский комитет ранее попросил более десятка "организаций, учреждений и должностных лиц", сохранить информацию, которая может иметь отношение к расследованию.

Ранее Пейдж сообщил, что во время президентской избирательной кампании он "никогда ничего неправильного в своей деятельности, связанной с Россией, не делал".

Трамп публично называл Пейджа своим советником по вопросам внешней политики во время президентской кампании. Представитель Трампа Шон Спайсер заявил в январе, что Трамп "не знает" Пейджа.