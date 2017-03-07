Киев передал Москве список из 400 осужденных на Украине россиян

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 400 россиян, находящихся в заключении на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что Москва в течение нескольких лет обращалась к Киеву с просьбой предоставить данные об осужденных на Украине россиянах.

По словам Москальковой в ходе неформальной встречи в Женеве, она договорилась с Лутковской о содействии, если появится необходимость посетить заключенных россиян. В ходе разговора обсуждалось также возвращение на Украину граждан страны, находящихся в заключении в России.

В середине февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что за военные преступления в Донбассе со времени начала там вооруженного конфликта осужден 41 человек. 28 из них – граждане России, остальные – сепаратисты из "ДНР" и "ЛНР".

В российских тюрьмах, по данным правозащитников, находятся 44 политзаключенных, граждан Украины.