Российские банки не обслуживают клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР"

Российские банки отказываются предоставлять услуги владельцам паспортов, выданных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками ("ДНР" и "ЛНР"), несмотря на указ президента Путина о признании этих удостоверений. Об этом сообщает РБК.

Ни один банк из топ-30, опрошенных изданием, прямо не заявил, что готов принимать паспорта "ДНР" и "ЛНР". В большей части кредитных организаций отказались обсуждать этот вопрос. В нескольких банках пояснили, что у них существуют официальные ограничения на работу с клиентами из так называемых самопровозглашенных республик. В Сбербанке сообщили, что "ДНР" и "ЛНР" официально не признаны, а значит их документы не принимаются для банковских операций.

Позиция банков противоречит указу президента России, отмечают юристы РБК. Общее положение Банка России обязывает работать со всеми документами, которые признаны в рамках российского законодательства. В Центробанке пока не комментируют ситуацию.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. В Кремле заявляют, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право.